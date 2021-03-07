اليابان: قد نطرح ثاني لقاح مضاد لكورونا بحلول مايو

قالت وزير الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية نوريهيسا تامورا، إن وزارتها قد توافق على طرح لقاح ثاني لـ كوفيد-19 في وقت مبكر من شهر مايو القادم، وذلك في ضوء إدراك الحكومة لأهمية التطعيم من أجل الحد من العدوى.وأضافت تامورا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه قد يكون من الممكن إعطاء الموافقة على لقاح ثان بعد أن وافقت اليابان على لقاح شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" في شهر فبراير الماضي.في السياق ذاته، طلبت شركة "تاكيدا" اليابانية للأدوية من الحكومة المركزية يوم أمس الأول الموافقة على استخدام لقاح شركة موديرنا، مما قد يجعله ثالث لقاح يتم طرحه في جهود التلقيح الوطنية التي بدأت في اليابان في الشهر الماضي.وأعلنت تأكيدا، في وقت سابق أنها قد تحصل على الموافقة بشأن طرح لقاح موديرنا في مايو القادم.وبدأت اليابان برامجها لتلقيح سكانها ضد جائحة الفيروس التاجي في منتصف فبراير الماضي بطرح لقاح شركة فايزر، غير أن جرعاته المستوردة من المصانع الأوروبية، تعاني من نقص كبير في المعروض. مما دفع الحكومة هناك إلى دراسة امكانية استيراد لقاحات اخرى.