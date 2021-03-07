مقتطفات من مقالات كتاب الصحف

أبرز عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد، مجموعة من الموضوعات المختلفة، جاء على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان والتي جسدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ووجود الإرادة السياسية للتكامل والتعاون والشراكة الإستراتيجية في كافة المجالات، وعكست حجم التحديات التي تواجه الشعبين، نقاط مهمة وشديدة الوضوح تضمنتها الزيارة سواء على المستوى الثنائي أو القضايا والملفات التي تهم الشعبين.ففي مقاله بصحيفة (الجمهورية) أكد الكاتب الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة، أن زيارة الرئيس السيسي للسودان تاريخية فهي الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي. كما أنها ترجمة حقيقية للإرادة السياسية للبلدين نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يحقق المصالح العليا وتطلعات الشعبين.. لافتا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الدقة وسط تحديات وتهديدات إقليمية في منطقة شديدة الاضطراب.. وأيضا سعى القاهرة والخرطوم إلى الوصول لاتفاق شامل ومتوازن وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي يشكل في حالة عدم الوصول إلى اتفاق أو الإقدام على خطوة أحادية من جانب أثيوبيا على إتمام عملية الملء الثاني، وهو ما يشكل خطرا داهما على دولتي المصب، مصر والسودان وأكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني، خاصة أن مياه النيل بالنسبة للبلدين هي قضية أمن قومي.. لذلك ترتبط مصر والسودان بوحدة الهدف والمصير المشترك.وقال توفيق: "حملت زيارة الرئيس السيسي إلى السودان العديد من الرسائل المهمة التي عکستها القمة المصرية السودانية، وجاءت كلمات الرئيس السيسي والأشقاء السودانيين معبرة تماما عن حجم الزخم الذي تشهده علاقات البلدين، وأيضا حجم التحديات التي تواجه كلا منهما.. وحجم المساندة المصرية والدعم اللامحدود الذي تولية القاهرة لمؤازرة السودان خلال المرحلة الانتقالية الفارقة التي تشهد زخما نحو تحقيق تطلعات الشعب الشقيق نحو البناء والتنمية والاستقرار.وأشار إلى أن الزيارة جسدت في هذه المرحلة المفصلية التي تواجه السودان وتمر بها المنطقة، وما يواجه مصر والسودان من تحديات مدى خصوصية العلاقات المصرية - السودانية، فهما مثل الجسد الواحد« تتسم هذه العلاقات بالتميز والخصوصية ووحدة المصير والهدف.وشكلت أيضا القمة المصرية - السودانية في مضمونها ورسائلها ومباحثاتها وتطابق وجهات النظر والاتفاق حول العديد من القضايا والأهداف المشتركة، نقطة تحول محورية في تاريخ علاقات البلدين.. في الاتجاه نحو شمولية التكامل وإستراتيجية العلاقات والتعاون، ووحدة المواجهة التحديات الإقليمية، وأيضا التحديات التي ترتبط بالأمن القومي المشترك للبلدين.واستعرض الكاتب الرسائل التي حملتها الزيارة والتي كانت متعددة وقوية تتلخص في أن العلاقات بين مصر والسودان أكبر من أي معنى وكلام، فهى علاقات متجذرة.. وروابط قوية. ولعل الموقف النبيل والشريف لمصر في دعم ومؤازرة الأشقاء في هذه المرحلة الانتقالية والمفصلية التي يمر بها السودان، يعبر عن مدى الارتباط الوثيق ووحدة المصير بين البلدين، فالرئيس السيسى أكد بالأمس استمرار دعم مصر غير المحدود لحكومة وشعب السودان في كافة المجالات والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يحقق صالح الشعبين الشقيقين وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية - السودانية نموذجا يحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي.وشار إلى تأكيد الرئيس السيسي مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، وأن يد مصر دائما ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج إستراتيجي ثابت. مصر حريصة أيضا على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع السودان الشقيق، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكة الحديد وتعزيز المناخ الأمثل لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، ودفع العلاقات التجارية بين البلدين.. واستغلال جميع الفرص المتاحة للتكامل بينهما.وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن آفاق التعاون والتكامل والشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان ستصل إلى أعلى مستوياتها.. وجاءت زيارة الرئيس السيسي للسودان لتؤكد هذه الرسالة وتفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة بين البلدين ومذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بينهما، خاصة أن تلك الاتفاقيات تتسم بالشمول في شتى جوانب التعاون الثنائي.وأضاف أن الزيارة حملت رسالة تجديد التأكيد على أن أمن وتنمية واستقرار وازدهار شعب السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائهم في مصر شمال وادي النيل، وبالتالي فإن ما يهدد السودان يهدد بطبيعة الحال مصر. لذلك هناك تعاون في كافة المجالات سواء الاقتصادية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية، خاصة أن علاقات البلدين تشهد زخما جديرة بالاحترام في الارتقاء بمستوى التنسيق بين حكومتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر بهدف تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية سواء الربط الكهربائي أو السكة الحديد والتبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات.. لذلك وضعت الزيارة التاريخية للرئيس السيسى إلى السودان إطارا إستراتيجية متكاملا وتصورا مشتركا لمختلف أوجه التعاون وسبل دفعها بما يعكس تلاقي الإرادة سياسية القوية للتعاون والتكامل، ويمهد لمرحلة جديدة من الجهد المشترك التي تلبي تطلعات صالح الشعبين.وأوضح أن القمة المصرية - السودانية بحثت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني.. وسعي البلدين لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية. السودان الشقيق يواجه تحديات محورية خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية والتطلع إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الشقيق أو التحديات في ظل الأوضاع على الحدود السودانية الأثيوبية والتحركات من جانب السودان لبسط سيادة الدولة على حدودها المتاخمة لأثيوبيا، والتي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المستقرة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي دون اللجوء للعنف.ونوه بأن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان أيضا عكست وجدت مدى الاهتمام المصري السوداني بالوصول إلى اتفاق شامل ومتوازن ومتكامل وقانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظل التعنت الأثيوبي، وأيضا الاتجاه نحو اتخاذ قرارات أحادية من جانب «أديس أبابا» بالإعلان عن الملء الثاني للسد دون التعويل على الوصول لاتفاق عادل وشامل وملزم، وهو الأمر الذي ينذر بخطر داهم وكارثي على دولتي المصب مصر والسودان وشعبي وادي النيل الذين يزيدان على 150 مليون مواطن مصري وسوداني.. وهو الأمر الذي يتطلب أعلى درجات التنسيق بين البلدين، حيث تم التوافق على أن هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة، تستلزم أعلى درجات التنسيق. مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق شامل وقانوني وملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف الفرض الأمر الواقع، والاستئثار بموارد النيل الأزرق.وأكد الأستاذ عبد الرازق توفيق أن مصر دعمت المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تتمثل في الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في ملف سد النهضة، دعما للأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مصالح الشعوب الثلاثة.وأشار توفيق إلى أن مصر والسودان تفتحان أحضانهما للوصول إلى اتفاق شامل وعادل وقانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..موضحا أن الوصول إلى هذا الاتفاق مرتبط بإطار زمني محدد، قبل موسم الفيضان المقبل، وبوساطة رباعية من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان جدية وموضوعية المفاوضات بعيدأ عن التسويف والتعنت والمراوغة والتنصل الذي شهدته مفاوضات السنوات الماضية.ولفت إلى رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتي المصب، وهو ما تجد في إعلان أثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل السد.ونوه بأن تشكيل رباعية دولية لإعادة مسار المفاوضات أمر مهم للغاية وآلية موضوعية تهدف إلى دعم جهود الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية للتعظيم من فرص نجاح المفاوضات والتأكيد على ثقة مصر والسودان الكاملة في قدرة الرئيس تشيسيكيدي على إدارة هذه المفاوضات وتحقيق تقدم كبير من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود. لا شك أن زيارة الرئيس السيسي للسودان وضعت النقاط على الحروف وحددت الأطر.. وأقرت العديد من المبادئ لعل أبرزها أن مصر داعمة وبكل قوة لأمن واستقرار وازدهار وتنمية الأشقاء في السودان، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر، في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، وأيضا وجود إرادة سياسية ورؤية نحو التكامل الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية والصحية والأمنية والعسكرية بين البلدين، اللذين تشكل علاقاتهما المصير الواحد.وخلص الكاتب إلى أن الرؤية والبوصلة المصرية - السودانية حيال قضية سد النهضة واضحة المعالم، ولا لبس فيها.. وأن عدم الوصول لاتفاق ينذر بخطر داهم، وأيضا بكوارث تهدد أمن وسلام المنطقة. وعلى المجتمع الدولى أن يقوم بدوره.. وأيضا على الجانب الأثيوبي أن يدرك خطورة تدم عليه من قرارات أحادية أو محاولة فرض سياسة الأمر الواقع.من جانبه.. أكد الكاتب حمدي رزق في مقال له بعنوان "مصر والسودان حتة واحدة" بصحيفة (المصري اليوم) أن زیارة الرئيس السيسي للسودان تجرف العوائق والجنادل من مجرى النهر، وتحمل بشارات الخير، وإشارات لا تخفى على لبيب، واللبيب بالإشارة يفهم، وأظن أن الرسالة التي حررت في القاهرة، وصلت من الخرطوم، رسالة بعلم الوصول، مصر والسودان واحد صحيح لا يقبل القسمة على اثنين، وكما يقال مصر والسودان (حتة واحدة) مصر شمال الجنوب، والسودان جنوب الشمال.وقال رزق - في مقاله - "إن الثابت في أعماق الأمن القومي المصري أن السوداني أولى بالرعاية، أولوية أولى، والثابت أيضا في أعماق الوعي القومي المصري أن السودان جزء لا يتجزأ من الحلم الوحدوي الكبير، والثابت في أعماق القلب المصري الكبير أن السودان جوة القلب المصري النابض، مصر لا ترتاح على جنبها ليلا إلا بعد أن تطمئن على سلامة الشعب السوداني، والدعاء موصول اللهم جنب السودان ما يحاط به من مؤامرات تبدو حلقة نار جهنمية تمسك بخناقه".وأضاف أن "القاعدة في وادينا الخصيب، مصر والسودان مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".. لافتا إلى أن العلاقات المصرية السودانية في تجليها بعد زيارة الرئيس السيسي الخرطوم أمس هي السياق الطبيعي، وما دون ذلك استثناء ظرفي عابر تفرضه ضغوطات خارجية وظروف سياسية وقتية، وتداخلات على خط العلاقات التاريخية.وأوضح أن طبقا لنظرية الثابت والمتغير، فالمتغير سرعان ما يزول، النهر يغسل أدرانه، ومهما ألقى المرجفون من آثامهم في مجرى النهر، جرفها نهر الحب أمامه، وتستمر مسيرة النهر دافقة إلى المصب يحمل على (وش الميه) أماني عذابا.. بعيدا عن التحليلات السياسية التي تنبني على توقعات مرئية أكثر من المعلومات اليقينية.وأوضح أن السودان الآن في أمس الحاجة إلى دعم مصري بقدر حاجة مصر إلى دعم سوداني في مواجهة غطرسة إثيوبية وتسلط على مياه النيل الأزرق، الحاجة ماسة، والموقف واحد، موحد، لم نعد نملك رفاهية الخلاف والاختلاف.وقال رزق: "السيسي في الخرطوم عنوان عريض، السيسي يضبط معادلات شاهت، ويضع نقاطا فوق الحروف، ويصحح مفاهيم ارتبكت، ويرتب أوضاعا جديدة قوامها الأمن القومي العربي جنوبا، ويرص الموقف التفاوضي (المصري السوداني) في مفاوضات سد النهضة، التي تصر أديس أبابا على تفشيلها تباعا وبشكل ممنهج.وخلص الكاتب إلى أن ترميم العلاقات المصرية السودانية من قواعدها، والبناء عليها مستقبلا هو المطلوب إثباته، وانفتاح الحكومة السودانية على القاهرة كان محل ترحيب.بدوره.. أكد الأستاذ محمد بركات في مقال له بعنوان "مصر والسودان" بصحيفة (الأخبار) أن الزيارة المهمة للرئيس السيسي للسودان بالأمس، والمباحثات الشاملة التي جرت خلالها على مستوى القمة السياسية في البلدين الشقيقين، تأتي في وقتها تماما بوصفها كاشفة ومؤكدة في ذات الوقت على الروابط الأزلية بين الشعبين والدولتين على مر التاريخ وفي ظل كل الظروف وفي مواجهة جميع التحديات.وقال بركات إن الزيارة جاءت كضرورة تفرضها التحديات الكبيرة التي تواجه شعبي وادي النيل حاليا، على جميع المستويات الإقليمية والدولية، والتي تحتم التشاور والتنسيق المصري السوداني المشترك، وتوحيد المواقف إزاء مختلف الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية الملحة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين والدولتين.وأشار إلى أن الزيارة وما جرى خلالها من بحث واستعراض شامل المجمل الأوضاع والتطورات الإقليمية، والقضايا والملفات موضع الاهتمام المشترك، تأتي ترسيخا للجهود المصرية الداعمة والمساندة للسودان، خلال هذه المرحلة بالغة الحساسية، في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به الشعب الشقيق. والمتابع للأحداث في المنطقة والمستجدات في حوض النيل، يدرك أن الزيارة هي التأكيد الحي والترجمة الصادقة لما أكده ويؤكده الرئيس السيسي دائما، من أن مصر تبذل غاية جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، انطلاقا من المبدأ الثابت الذي تؤمن به، وهو أن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.واختتم الكاتب مقاله بقوله: "انطلاقا من ذلك نستطيع القول بأن التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي والتشاور الأمني والعسكري قد حظي باهتمام كبير خلال المباحثات المصرية السودانية التب جرت في الخرطوم، كما كان هناك تركيز واهتمام خاص بقضية سد النهضة، في ظل الموقف المصري والسوداني الثابت والمؤكد لحتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء السد وتشغيله، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويراعى عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، مع رفض أي إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع".أما الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة (الشروق) فاستعرض عددا من الأسئلة التي وصفها بأنها موجودة على لسان كثير من المصريين، ومنها الأسباب التي تجعل مصر تتمسك بالمفاوضات مع إثيوبيا، بشأن سد النهضة، رغم أنه ثبت بالدليل القاطع تعنت ومراوغة إثيوبيا طوال حوالى عشر سنوات منذ اندلاع الأزمة، وأليس من الأفضل عمليا أن نوقف هذه المفاوضات التى يصفها كثيرون بأنها صارت عبثية، ونعلن انسحابنا من اتفاق المبادئ الثلاثى مع إثيوبيا والسودان منذ مارس ٢٠١٥، حتى نكشف اللعبة الإثيوبية ونفضحها أمام العالم؟.وقال الأستاذ عماد الدين حسين - في مقاله الذي جاء بعنوان "لماذا نستمر فى «اتفاق المبادئ» مع إثيوبيا؟" - إن الأسئلة السابقة موجودة على لسان كثير من المصريين الذين يخشون أن يمر الوقت، ونتفاجأ بأن أديس أبابا أعلنت عن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة مع موسم الفيضان القادم في الصيف المقبل أي بعد أقل من ثلاثة شهور.وتابع: "وفي موضوع سد النهضة تحديدا تعودت أن أستمع وأحترم رأى أحاسيس ومشاعر الناس البسطاء لأنها تعبير مهم عن اتجاه الرأي العام، لكن من المهم أيضا الاستماع إلى رأى الخبراء والمختصين ومن لديهم المعلومات، لأننا لسنا في «عركة في شارع أو حارة» ولكن في معركة مصير ووجود متداخلة ومتشابكة، مع العديد من العوامل والظروف المحلية والإقليمية والدولية".وأضاف: "قبل أيام قابلت سياسيا مهما قريبا من دوائر هذا الملف الشائك وسألته عن جدوى الاستمرار في التفاوض مع إثيوبيا، وجدوى التمسك باتفاق المبادئ".. متابعا: "وجهة نظر هذا السياسي المهم جدا، أننا ما زلنا لم نتعرض إلى ضرر فعلى من إثيوبيا حتى الآن، لأن حصتنا من المياه لم تتأثر، وهي تعلن طوال الوقت أنها لا تنوي إلحاق الضرر بنا.. وعن اتفاق المبادئ الإطاري يرى هذا السياسي أنه الورقة الأهم في يد مصر تفاوضيا حتى الآن، لأنه الوثيقة الأساسية التي تقر فيها إثيوبيا بحقوقنا وبالحفاظ على عدم إلحاق الضرر بنا،، وعدم الشروع في أي إجراءات لملء وتشغيل السد، إلا عبر التفاوض معنا".وخلص الكاتب إلى أن أي مصري لن يشعر بالراحة والاستقرار إلا حينما نتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف يحافظ على حقوقنا المائية، ويمنع تحويل سد النهضة إلى أداة ضغط مستمرة وسيف مسلط على رقابنا، وإلى أن يحدث ذلك فالطبيعي أن يكون هناك قلق طوال الوقت. معربا عن تمنياته بأن تكون زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان علامة فارقة في تعامل مختلف مع العنجهية الإثيوبية.وفي الشأن المحلي.. تناول الأستاذ كرم جبر في مقال له بعنوان "الزبالة" بصحيفة (الأخبار) الحديث عن (ترعة العزيزية) كنموذج للإهمال، فبعد أن انتهت وزارة الري من تنظيف الترعة وتبطينها.. ملأها السكان بالزبالة، في مشهد سيئ وينذر بالخطر، فمن يشوه هذا الإنجاز المهم يمكن أن يعبث بأي مشروعات أخرى.ورأس الكاتب أن الحل يكمن في إنفاذ القانون بالغرامة والحبس وإذا طبق مرة واحدة سيفكر أي إنسان ألف مرة ولا نحتاج قوانين جديدة وإنما تطبيق الموجود، وأن يعلم الناس جميعا أن الدنيا ليست (سداح مداح) وإنما هناك دولة لها قانون وهيبة.وتساءل الكاتب: "هل تم توفير وسائل بديلة للتخلص من الزبالة سواء عن طريق الصناديق أو السيارات أو تخصيص أماكن محددة في كل شارع وحي؟".. مشيرا إلى أن الوعي الغائب الذي يحتاج إلى (خبطة) شديدة فوق الرؤوس ليعرف الناس أن هذه المشروعات لخدمتهم وصالحهم وتنقذهم من القاذورات والأمراض، وتوفر لهم حياة آمنة.. وتنزع عن عقولهم نظرية (أنا ومن بعدي الطوفان).وأوضح الأستاذ كرم جبر أن الإعلام ليس بالوعظ والإرشاد والنصائح المثالية، وإنما بمشاركة الناس في الدفاع عن مصالحهم وحقهم في الحياة النظيفة، "لنكون جميعا شركاء في المسئولية".ولفت إلى أن السلوك التدميري لم يكن في (ترعة العزيزية) فقط، ولكنه ينجم عن ظواهر أخرى تحتاج مقاومتها بشدة.عربيا.. تطرق الكاتب مرسى عطا الله - في مقاله بصحيفة (الأهرام) - إلى الحديث عن التجديد للسيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية.. وقال: "بقدر ما أسعدني أن يحظي الصديق العزيز أحمد أبو الغيط بتجديد الثقة في استمراره كأمين عام لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات من خلال قرار بالإجماع اتخذه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي في القاهرة، بقدر ما أشفقت على الرجل من صعوبة المهمة الثقيلة التي عاش جانبا كبيرا من مصاعبها خلال السنوات الخمس الماضية، واستطاع أن يعبرها بنجاح قد لا يراه البعض كافيا ولكنه في نظري وفي نظر العارفين بحجم الضغوط الدولية والإقليمية الرامية لفك العروة الوثقى التي تمسك بحبات العقد العربي يعتبر إنجازا وإعجازا؟".وأضاف مرسى عطا الله: "ولعله لا يغيب عن ذهن أحد أن منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها الأمة العربية تعيش منذ سنوات فترة خطيرة، بدأت بخدعة الانسياق وراء رايات الدعوة إلى ما يسمى بربيع عربي من أجل التغيير دون الحذر ودون التأني في طرح السؤال الواجب.. هل هو تغيير إلي الأحسن أم تغيير إلى الأسوأ.. والحمد لله أن سياسة نشر الفوضى في العالم العربي كمقدمة الصنع التغيير المزعوم قد فشلت في إثبات وجودها، أو حتي علي الأقل إقناع الشعوب العربية بوجود قدر من الأمل في جدوى استمرار رفع هذه الرايات المضللة!".وتابع: "ولأن تداعيات السنوات العجاف على المشهد العربي كانت تداعيات مرعبة وأثرت بالسلب على مجمل القضايا العربية ووصلت الأمور إلى حد التشكيك في جدوى استمرار الجامعة العربية، فإن من الضروري دعم الأمين العام للجامعة الذي ينتظره مزيد من المصاعب ومزيد من التحديات والتي تتطلب تمكينه من امتلاك القدرة على استكمال ما تم خلال فترة المسئولية الأولي لتجنب كل محاولات دفع العالم العربي إلي الاصطدام باليأس وبدء السعي نحو استطلاع آفاق جديدة تعيد كامل الثقة وكامل الاعتبار الجدوى وأهمية وتنشيط وتفعيل العمل العربي المشترك وعدم الانزلاق نحو وديان الأوهام التي يجري الترويج لها باسم إمكانية بناء معادلات إقليمية جديدة تحت رايات السلام رغم أن السلام مازال بعيدا وبعيدا جدا حتى الآن إن التحدي الأكبر أمام الجامعة العربية هو في الحاجة إلى نضوج الوعي والانتباه إلى خطورة مجاراة محاولات الإغراء للقبول بما لم تنجح فيه من قبل معارك الفرض والإرغام وهنا يكون السؤال الأهم هو هل يمكن للدول العربية تحت مظلة الجامعة أن تسرع باتخاذ خطوات ملموسة تؤكد إدراكها لهذا التحدي وخطورة استمرار إغماض العين عنه".