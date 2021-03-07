تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية: شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 11الإسكندرية 20 11وادى النطرون 24 10طنطا 24 11شبين الكوم 24 11دمنهور 23 11بلطيم 22 11مطروح 21 09السلوم 23 11سيوة 24 08بورسعيد 20 15دمياط 20 15الزقازيق 24 12المنصورة 24 11الإسماعيلية 23 11السويس 23 12العريش 21 14رفح 22 14رأس سدر 24 11نخل 20 05نويبع 27 17طابا 25 15كاترين 21 05الطور 25 11شرم الشيخ 26 18الغردقة 28 13مرسى علم 26 14الفيوم 24 11بنى سويف 24 10المنيا 25 08أسيوط 26 08سوهاج 28 14قنا 30 13الأقصر 31 09أسوان 31 10إدفو 31 11أبوسمبل 30 13الوادى الجديد 30 10شلاتين 29 14أبورماد 29 14حلايب 28 14رأس حدربة 27 14