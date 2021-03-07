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محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 08:09 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 11
الإسكندرية 20 11
وادى النطرون 24 10
طنطا 24 11
شبين الكوم 24 11
دمنهور 23 11
بلطيم 22 11
مطروح 21 09
السلوم 23 11
سيوة 24 08
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 24 12
المنصورة 24 11
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 14
رفح 22 14
رأس سدر 24 11
نخل 20 05
نويبع 27 17
طابا 25 15
كاترين 21 05
الطور 25 11
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 28 13
مرسى علم 26 14
الفيوم 24 11
بنى سويف 24 10
المنيا 25 08
أسيوط 26 08
سوهاج 28 14
قنا 30 13
الأقصر 31 09
أسوان 31 10
إدفو 31 11
أبوسمبل 30 13
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 29 14
أبورماد 29 14
حلايب 28 14
رأس حدربة 27 14

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