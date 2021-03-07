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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استغاثة عاملات الرعاية الصحية في تركيا من تدني الأجور

الأحد 07/مارس/2021 - 07:52 ص
الرعاية الصحية في
الرعاية الصحية في تركيا
أمينة ذكى
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كشف تقرير تركي حديث، أن ما مجموعه 92.6 في المائة من العاملات في مجال الرعاية الصحية في تركيا، يعتقدن أن أجورهن منخفضة ولا تكفي لتلبية احتياجاتهن وسط جائحة كورونا التي اجتاحت تركيا العام الماضي وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الصحي العام (جينيل) ونقلته صحيفة «جمهوريت» اليومية.

وأشار التقرير الذي يستند إلى دراسة استقصائية أجريت على 545 عاملة رعاية صحية من مختلف أنحاء تركيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، إلى أن غالبية العاملات في مجال الرعاية الصحية في البلاد يعانين من صعوبات مالية خلال العام الماضي.

وقال حوالي 77.5 في المائة من المشاركين إنهم اقترضوا وعليهم الكثير من الديون لتغطية نفقاتهم العادية في العام الماضي، حيث حصل 61.1 في المائة على قروض استهلاكية وحوالي 30 في المائة ديون بطاقات الائتمان.

وأظهر التقرير أنه في حين أصيب 23.2٪ من العاملات في مجال الرعاية الصحية في تركيا بكورونا منذ بداية الوباء، فإن 22.2٪ منهن كن على اتصال بأفراد مصابين سابقًا.

ولفت إلى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم شعروا بالخوف والقلق أثناء الوباء، وذكر أقل من النصف أنهم شعروا بالحزن والتوتر والاكتئاب والوحدة.

ونوه بأن حوالي 43.7 في المائة من المشاركين من المؤسسات الصحية التي عملوا فيها فشلت في توفير الدعم المالي والنفسي الكافي لهم أثناء الوباء، و15.8 في المائة قالوا إن المؤسسة جعلتهم يشعرون بالوحدة، و9.5 بالمائة قالوا إنهم تعرضوا للمضايقات في أماكن عملهم.

وذكر التقرير أن 40.5٪ من العاملات في مجال الرعاية الصحية تعرضن للإساءة اللفظية أثناء الوباء، بينما قالت 66.2٪ إنهن يشعرن بالقلق بشأن مستقبلهن في المهنة.

وأوضح رئيس منظمة الاتحاد الصحي لـ«جمهوريت»: «يواجه العاملات في الرعاية الصحية في تركيا أعباء متعددة منها العمل لساعات طويلة» معتبرا أن رفاهية المرأة أمر بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة للمرأة ولكن للمجتمع ككل متمنيًا لجميع النساء في تركيا يومًا عالميًا سعيدًا للمرأة مقدمًا.

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