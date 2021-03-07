«الإخوان وغياب الرؤية».. كتاب بـ16 لغة يوثق فشل الجماعة

كشف "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" عن الانتهاء من ترجمة كتاب يلخص فيه أن جماعة الإخوان الارهابية وحركات الإسلام السياسي بوجه عام، تستغل أي أوضاع، اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، في التمدد والانتشار في المجتمع، وتوظفها بما يخدم مشروعها السياسي بالأساس، الذي يستهدف الوصول إلى السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة الوطنية، وتدمير مقوماتها الرئيسية.أضاف المركز أن موقف الجماعة من أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، دليل دامغ على ذلك، فقد حاولت توظيف المطالب التي رفعها المتظاهرون في العديد من الدول العربية، في التحريض على الحكومات والانقلاب عليها، دون أن تملك مشروعًا بديلًا للحكم أو رؤية للحفاظ على الدولة ومنعها من الانهيار.وكشف المركز أن تجربة حكم الجماعة الإرهابية في الحكم في مصر، كانت كاشفة، ليس لأنها أظهرت انتهازيتها السياسية فقط، وإنما لأنها أبرزت عدم إيمانها بالديموقراطية أيضًا، بدليل أنها أقصت معظم القوى التي وقفت إلى جانبها، وعملت على فرض رؤيتها على المجتمع، وهذا ما أدى إلى فشلها الذريع، ومن ثم الثورة على حكمها في مصر في يونيو 2013، وزيادة عزلتها وانكماشها في باقي الدول العربية.وينتهي المركز من ترجمة الكتاب، إلى خمس عشرة لغة عالمية، هي "الإنجليزية، والعبرية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والإندونيسية، والماليزية، والتركية، والكورية، والروسية، والفارسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والأوردو، هذا إضافة إلى اللغة العربية ضمن مبادرة "تريندز "بلغات العالم. وسيتم توفير هذا الكتاب بنسخه المترجمة في المكتبات العالمية الكبرى، فضلًا عن إتاحتها على متجر "أمازون" للكتب، الذي يُعد من أكبر المتاجر الإلكترونية التي تهتم بالكُتب، وخصوصًا الإلكترونية.ويعد هذا الكتاب الذي يأتي بعنوان (جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس) الإصدار الأول في موسوعة جماعة الإخوان المسلمين التي يتولى إعدادها نخبة من الخبراء في حركات الإسلام السياسي، التي تقدم رؤية شاملة في تناول الجماعة من مختلف أبعادها، الفكرية والأيديولوجية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والدولية، وصولًا إلى استشراف مساراتها المستقبلية في ظل التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة. وقد صدر عن هذه الموسوعة ثلاثة كتب أخرى تحمل عناوين: "الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل"، و"النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة.. الأهداف.. التطور"، و"البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل".وذكر المركز أنه جارٍ ترجمة هذه الكتب إلى اللغات العالمية التي صدر بها الكتاب الأول. فيما يستمر العمل في الكتب الأخرى، التي تتناول قضايا جوهرية ترتبط بمستقبل الجماعة، كالجهاز الإعلامي والاتصالي للجماعة، والتنظيم الدولي، وظاهرة الانشقاقات وطبيعة تأثيرها في تماسك الجماعة.ويتناول الكتاب، مختلف المقاربات في معالجة موضوع جماعة الإخوان المسلمين في الكتابات الأكاديمية، والسياقات التي تحكمت في نشأتها في مصر ثم أصولها الفكرية -التراثية والحديثة- والسمات الشخصية لأبرز قياداتها.ويتألف هذا الكتاب من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول المقاربات المختلفة في دراسة ظاهرة الإسلام السياسي بوجه عام، وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة، التي تقدم رؤية متكاملة لنشأة الجماعة من منظور سوسيولوجي وتاريخي واجتماعي وثقافي.أما الفصل الثاني الذي يحمل عنوان "البيئة الاجتماعية والاقتصادية لنشأة الإخوان المسلمين" فيتناول الأوضاع العامة في مصر خلال الثلث الأول من القرن العشرين بأبعادها المختلفة ومتغيراتها بمستوياتها المتعددة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في محاولة لمعرفة جذور الماضي القريب وتأثيراته في مسار الأحداث والمسوغات التي رافقت نشأة جماعة الإخوان المسلمين، كما يتطرق إلى المتغيرات الخارجية التي حدثت خلال هذه الفترة أيضًا، كالحرب العالمية الأولى وإلغاء الخلافة الإسلامية، وتصاعد الجدل الفكري بين أنصار الحداثة ودعاة التراث والأصالة في العالمين العربي الإسلامي، وكيف أثرت في نشأة الجماعة.ويعالج الفصل الثالث الذي يحمل عنوان "الأصول الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين" جذور المرجعية الفكرية للجماعة، حيث تم تقسيمها إلى مرجعيات بعيدة، تتجسد في الأرثوذكسية السُّنية وفكر الخوارج، ومرجعيات قريبة تركز بالأساس على رواد النهضة الإسلامية، مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، دون إغفال دور فكر "أبو الأعلى المودودي" بصفته أكثر الكتاب المعاصرين تأثيرًا في صياغة منظومة الأفكار الإخوانية.ويتابع الفصل الرابع الموسوم بـ "المؤسسون: حسن البنّا وأحمد السكري وسيد قطب" أطروحات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وسيد قطب ودورهما في توجيه مسارات الجماعة نحو العنف المسلح وجعله مركبًا بنيويًا في خطابها وأطرها الفكرية والمعرفية.أما الفصل الخامس والأخير الذي جاء بعنوان "جماعة الإخوان المسلمين.. المنطلقات الفكرية" فيتطرق إلى أهم مرتكزات الفكر الإخواني، حيث يستعرض المفاهيم والمصطلحات الأساسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتميز بعموميتها وضبابيتها، وتزعم أصالتها في البيئة الشرعية والفقهية الإسلامية.