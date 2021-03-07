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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عين شمس» ضمن أفضل 200 جامعة عالميا بمجال علوم الفضاء بتصنيف QS

الأحد 07/مارس/2021 - 07:42 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمود شوقى المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن نتائج تصنيف QS حملت أخبارًا سارة لمنتسبي الجامعة، حيث أحرزت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات العلمية، مؤكدًا أن الجامعة حصلت على ترتيب متقدم في 14 مجالا من بين المجالات المختلفة للتصنيف.

وشهد التصنيف ظهور الجامعة لأول مرة فى مجالي (العلوم الاجتماعية والإدارة - إدارة الأعمال والدراسات)، إلى جانب إرتقاء الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة فى مجال علوم الفضاء متقدمة بذلك أكثر من 200 مركز عن العام الماضى، كما حافظت الجامعة على مراكزها المتقدمة ضمن أفضل 500 جامعة فى باقى مجالات التصنيف.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف العالمي للجامعة إن منظمة QS هي مؤسسة تهدف إلى تصنيف أفضل 1000 جامعة حول العالم من خلال تطبيق عدة معايير خاصة من أهما السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيلها لخريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة، ويقوم القائمين على هذا التصنيف بمتابعة أداء الجامعات سنويا للتحقق من مدى جدية الجامعة في تحديث مؤشراتها ومدى كفاءة المؤسسة التعليمية لإدراجها ضمن تقييم المؤسسة.

وأوضح الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعطى لملف التصنيف الدولي أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، للنهوض بالتقييم الدولي للجامعة كأقدم جامعة مصرية وعربية، وفى هذا الإطار قامت الجامعة بعقد العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدة دول عربية وإقليمية ودولية متميزة، كما قامت باستحداث برامج دراسية جديدة لتواكب التطور العلمي السريع، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وقالت الدكتورة شهيرة سمير المدير التننفيذى لقطاع العلاقات الدولية بالجامعة إن النتائج الحالية للتصنيف ليست وليدة الصدفة، وإنما هي ثمار ما تقوم به إدارة التصنيف الدولي إحدى إدارات قطاع التعاون الدولى المنشأة حديثًا بالجامعة والمختصة بمجالات العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والمنعكس نتائجة على تصنيف الجامعة.

وتقدمت الجامعة فى مجالات الفيزياء وعلوم الفلك لتشغل المركز (151-200 ) مقارنة بالعام الماضى 451-500 وكذلك فى مجال تقنية الهندسة (305 ) مقارنة بالعام الماضى (350-400)و علوم الحياة والطب (احتلت الجامعة مركز 376)مقارنة بالعام الماضى (401-450)، وحافظت الجامعة على مراكزها المتقدمة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجالات( الهندسة المدنية والانشائية (151-200)، مجال الهندسة الميكانيكية، الطيران والتصنيع (301-351)، مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية ( 201-250)، مجال العلوم الزراعية (251-300 )،مجال العلوم البيولوجية (451-500 )، مجال العلوم الطبية (301-350 )، مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات (301-350)، مجال العلوم الطبيعية (احتلت الجامعة مركز 451-500 )، مجال الكيمياء(احتلت الجامعة مركز401-450 ).

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