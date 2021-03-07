مجموعة مصمم الأزياء اللبنانى محمد حامد لفصل الربيع 2021 (صور)

قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي "محمد حامد" مجموعته الأولى لموسم فصل الربيع لعام 2021 خلال فعاليات ثالث يوم من أسبوع الموضة بميلانو تحت عنوان "التجريد وسط الفوضى Mid Chaos Abstraction"، بتشكيلة أنيقة مزجت بين شفافية الحرير وأقمشة أخرى مختلفة وتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.تميزت التصميمات بقصات هندسية أبرزت مفاتن المرأة ومنحتها جاذبية فائقة، وفي نفس الوقت تصميمات عملية، وتنوعت المجموعة الجديدة بتشكيلة من الفساتين الطويلة والفساتين القصيرة، وتصميمات جديدة ومختلفة للجاكيتات والبنطلونات، فضلا عن الألوان المتنوعة المتداخلة مع بعضها البعض والنقوشات والتطريزات المبتكرة بشكل جديد.