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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسى هندى: الإسلاميون السياسيون فى الهند إما يساريين أو شيوعيين

الأحد 07/مارس/2021 - 07:32 ص
سلمان خورشيد السياسي
سلمان خورشيد السياسي والمحامي
أمينة ذكى
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قال سلمان خورشيد السياسي والمحامي والوزير الهندي السابق، إن الإسلاميون في الهند تغيروا كثيرا عن بداياتهم في الهند، ففي السنوات التي أعقبت الاستقلال، وخاصة بعد وفاة قادة حركة الحرية، تغيرت ملامح السياسة الإسلامية من علمانية وقومية إلى ضيقة الأفق ومحافظة إلى حد كبير، ثم ظهرت أنواع مختلفة من القيادة، وفقا لما نقلته موقع "بولي انسايد" الهندي.

وأضاف "خورشيد": "لقد اتبع الإسلاميون الأيديولوجية الشيوعية وبات المسلمين "التقدميين" إما شيوعيون أو يساريون، وعلى الرغم من أنهم دائما يحافظون على الثقافة الإسلامية من خلال السلوكيات والملابس؛ إلا أنهم لم يكونوا دائمًا مسلمين ملتزمين."

وتابع: "أن الإسلاميون السياسيون في الهند لم يروا أنفسهم ممثلين لمصالح المسلمين، ولكنهم كانوا يتبعون سياستهم الخاصة، التي كانت متماشية مع الحركة الشيوعية العالمية".

كما ارتبط العديد من المسلمين "التقدميين"، وخاصة المثقفين، بالأيديولوجية الشيوعية بسبب تركيزها على العدالة الاجتماعية. وتابع خورشيد: وعلى الرغم من أن أحزابهم ربما نظرت إليهم على أنهم مسلمون؛ إلا أنهم لا هم ولا ناخبيهم ينظرون إليهم على أنهم سياسيون مسلمون لأنهم لم يتوافقوا مع ما كان متوقعًا من المسلم - نتيجة لذلك القليل منهم فاز في الانتخابات.

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