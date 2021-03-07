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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ديلى ميل» ترشح دير القديس بيشوى كوجهة سياحية للصفاء الروحى

الأحد 07/مارس/2021 - 08:07 ص
دير القديس بيشوى
دير القديس بيشوى
أمينة ذكى
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رشحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عددًا من الأديرة حول العالم كمحاولة للحصول على الصفاء الروحي والنقاء، لاسيما بعد أزمة كورونا التي اجتاحت العالم من العام الماضي.

وجاء ضمن ترشيحات المجلة دير القديس بيشوي والمعروف باسم دير الأنبا بيشوي في مدينة الإسكندرية كوجهة لراغبي الحصول على الصفاء الروحي.

وقالت "ديلى ميل": "لقد أحضر مرقس المسيحية إلى الإسكندرية في القرن الأول الميلادي، وأصبحت مصر مكانًا لكبار رجال الدين المسيحي".

وتابعت: "يتم تنظيم زيارات الأديرة بعناية في مصر بشكل عام، يقع دير القديس بيشوي، وهو أشهر الأديرة في الإسكندرية، على بعد ساعة من القاهرة، حيث ترتفع قباب وأقواس كنائس الدير الخمس في قلب الصحراء وتضيء الصلبان بشكل رائع في الليل".

دير القديس العظيم الأنبا بيشوي يُعرف مختصرًا باسم دير الأنبا بيشوي، هو دير قبطي أرثوذكسي، ويُعَد أكبر الأديرة العامرة بوادي النطرون الواقع غرب دلتا النيل شمال مصر، ورئيس وأسقف الدير الحالي هو الأنبا صرابامون.

جدير بالذكر أن هذا الدير ينسب إلى الأنبا بيشوي الذي كان تلميذًا للأنبا مقار، وقام بإنشائه بقيادته لمجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادي، وتبلغ مساحته نحو فدانين، ويضم خمسة كنائس، أكبرها "كنيسة الأنبا بيشوي"، وهي أكبر كنائس وادي النطرون، بجانب مبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء، ومن المعروف أن البابا شنودة الثالث كان يلجأ إلى هذا الدير كل فترة للاعتكاف.

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