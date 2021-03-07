9 ملايين دولار مقابل ظهور الأمير هارى وزوجته فى برنامج تلفزيونى

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شبكة "سي بي أس" دفعت مبلغا كبيرا من المال لقاء حقوق المقابلة المنتظرة مع الأمير البريطاني، هاري وزوجته الأميركية ميجان ماركل.وأوضحت الصحيفة أن القناة الأميركية دفعت مبلغا يتراوح بين 7- 9 مليون دولار أمريكي لشركة الإنتاج الخاصة بالإعلامية أوبرا وينفري، للفوز بحقوق بث المقابلة، في حين كشفت المتحدثة باسم هاري وميجان أن الزوجين لم يتم تعويضهما عن المقابلة.وطبقا للاتفاقية المبرمة مع شركة وينفري، فإن شبكة "سي بي أس" تمتلك حقوق المقابلة في الأسواق العالمية، حيث ستبث المقابلة، الاثنين، في قناة "آي تي في" في بريطانيا، لقاء مبلغ مالي لم يحدد.ومن المقرر أن يتم نشر المقابلة المرتقبة في وقت لاحق، مساء اليوم الأحد، في وقت الذروة، بعد البرنامج المعروف "60 دقيقة".يذكر أن المقابلة التلفزيونية هي الأولى منذ ترك هاري وميغان الواجبات الملكية وشراء منزل في الولايات المتحدة العام الماضي.