ضبط مصانع أعلاف و11 طن مستلزمات إنتاج غير صالحة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع أعلاف و٤ طن مستلزمات إنتاج دون أي بيانات تجارية، كما تم ضبط ٥ طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بالمصنع، وضبط مصنع أعلاف حيوانية آخر يعمل دون ترخيص وضبط ٢.٨ طن مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي.كما تمكنت الحملة من ضبط ١.٥ طن من سماد اليوريا المحظور تداوله خارج البنك الزراعي والجمعيات الزراعية معروضًا للبيع بأحد محلات الأسمدة، وضبط ٤٣ عبوة كريمات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط ٣ محلات لعدم الإعلان عن الأسعار سلع متنوعة.