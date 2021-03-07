حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 7 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت، الأحد 3 مارس 2021، على النحو التالي:مهنيًا: عليك التجديد في أفكارك والإبداع في عملك، ولا تدخل في شئون غيرك، ابدأ بنفسك قبل أن يلفت الآخرون نظرك لذلك.عاطفيًا: أنت ترفض أي شخص يرتبط بك لأنك متعلق بشخص معين أو بمواصفات تتمناها ولاتريد غيرها، وهذا مايؤخر ارتباطك، أضعت كثيرًا من الوقت، ولكن حياتك ستتغير للأفضل بفضل دعائك المستمر.صحيًا: لديك الكثير من قوة الإرادة التي تمكنك من تغير كل شيء خطأ يؤثر على صحتك وعلى حياتك، التزم بنظام غذائي وسوف تنجح فيه.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.