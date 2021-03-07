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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 7 مارس 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 08:04 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيا: تسير بخطى ثابتة لهدفك، عليك بالصبر والاستماع للآخرين والاستفادة من خبرتهم والتعاون معهم وقدم خبراتك لمن هم أقل منك.
عاطفيا: عصبيتك وانفعالك بدون داعي تجعل الشريك ينفر منك، أنت حنون عليك أن تهدأ حتى لا تهدم علاقتكما في لحظة غضب.
صحيا: تحسن كبير في مشكلة صحية كنت تعاني منها منذ فترة ولكن ابعد عن التوتر والتزم الهدوء لتحافظ على صحتك.

الثور
مهنيا: أنت مجتهد وطموح وتستطيع تحقيق ماتريد بأقل الإمكانيات لذلك لا تيأس ولا تجعل أحد يحبطك.
عاطفيا: قد يحدث خلاف بينك وبين الشريك، لا تجعله يأخذ الكثير من الوقت، وحاول أن تصلح علاقتك معه.
صحيا: احرص على ممارسة التمارين الرياضية والانتظام بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية لتشعر بالنشاط والحيوية.

الجوزاء
مهنيا: تنجح في إنهاء خلاف بينك وبين بعض زملائك في العمل وتنهي امر كنت عالق به معهم منذ فترة.
عاطفيا: قد تقابل هذه الفترة شخص تشعر أنه مميز وأنك تنجذب لشخصيته وتستغرب مدى توافقة معك.
صحيا: ابتعد عن كل مايعكر مزاجكك وصفو حياتك واستمتع بكل لحظة على قدر الإمكان.

السرطان
مهنيا: لا تخلط بين المشاكل العائلية وعملك، حتى لا تعرض نفسك لخسارة كبيرة أنت في غنى عنها هذه الفترة.
عاطفيا: حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية، وتحسن في علاقتك بالشريك بعد أن شهدت حالة من التوتر.
صحيا: اتبع حمية غذائية حتى لا تصاب بالسمنة بسبب إفراطك بالطعام خلال هذه الفترة.

الأسد
مهنيا: حاول التخلص من التوتر والضغوط وتراكم المهام عليك، علاقتك متميزة مع زملائك وتساعدك على تخطي هذه العقبات.
عاطفيا: حاول أن تغير من طريقة تعاملك مع المشكلات والمواقف الصعبة التي تقابلها في علاقاتك العاطفية وتصرف وفقا لحجم المشكلة حتى لا تزيد دون داعي.
صحيا: تعاني من بعض الألم في الظهر والرقبة بسبب الجلوس فترات طويلة بشكل خاطئ انتبة لذلك جيدا.

العذراء
مهنيا: هناك مراقبة عليك من رؤسائك وزملائك، لذلك حاول أن تنجز عملك بشكل جيد لتظل مميز أمام الجميع.
عاطفيا: العلاقة جيدة بينك وبين الشريك، حاول كسر الروتين في علاقتكما حتى لا تشعران بالملل.
صحيا: قد تشعر ببعض المتاعب الجسدية التي تحتاج منك لأخذ قسط من الراحة والاستجمام.

الميزان
مهنيا: تتميز بشعبية كبيرة وسط أصدقاءك في العمل، فأنت شخص مميز وتستحق التقدير لما تبذله من مجهود في العمل، ابقى وراء هدفك وستحقق أحلامك.
عاطفيا: حاول أن تصلح ما أفسده الزمن بينك وبين شريكك، هو يحبك ولكن لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره معك.
صحيا: أنت تعرض نفسك للمخاطر الصحية بسبب سوء تصرفاتك، حافظ على صحتك ونظم مواعيد نومك.

العقرب
مهنيا: استشير أهل الخبرة قبل أن تاخذ أي خطوه جديدة، تغيرات إيجابية نتيجة اهتمامك بعملك واجتهادك فيه، وتغير في نظام عملك للأفضل.
عاطفيا: لا تدخل الآخرين في علاقتك العاطفية واستمع لصوتك قلبك وعقلك حتى لا تزيد الخلافات بينك وبين الشريك.
صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية والعادات الصحية وابتعد عن التدخين والمدخنين حتى تشعر بنشاط وتحافظ على صحتك.

القوس
مهنيا: حاول أن تجد الأفكار الجديدة التي تميزك عن من هم في مجالك خلال الفترة القادمة حتى تحقق ماتريده في حياتك المهنية.
عاطفيا: انتبه ولا تجعل خلافاتك مع الحبيب لا تنتهي بسبب سوء فهمك لظروفه وتتوتر علاقتك به بسبب ذلك.
صحيا: سبب التعب والكسل الذي تشعر به هو نفسي بحت، هون على نفسك واخرج للطبيعة لتتحسن من نفسيتك وصحتك.

الجدي
مهنيا: تعمل منذ فترة على فكرة أو مشروع جديد يؤتي ثماره قريب، وهذا يشجعك على العمل بشكل دائم ومستمر الفترة القادمة.
عاطفيا: لا تهمل أحبابك بسبب ضغوط العمل، اهتم بهم وأعطيهم من وقتك وأعمل علي تحسين علاقتك مع الشريك لأنه يعاني من نفسية مضطربة هذه الفترة.
صحيا: تمتلك النشاط والحيوية حاول أن تستغل ذلك لتبقى في حالة نفسية مرتفعة، تعاني من الإرهاق بسبب الضغوط الزائدة.

الدلو
مهنيا: لا تجعل حياتك الشخصية تؤثر على عملك، ولا تهمل في عملك حتى لا تخسر كثيرا، عليك التوازن والتركيز في العمل وستجد نتيجه جيدة قريبا.
عاطفيا: الحب هو أجمل شعور في الحياة، استمتع به مع حبيبك واعطه من حبك وحنانك لأن وجوده بجانبك هو أهم داعم له هذه الفترة.
صحيا: اهتم بصحتك الحلول متعددة امامك فأختر المناسب لك وقم بأخذ العلاج المناسب لأي ألم تشعر به.

الحوت
مهنيا: عليك التجديد في أفكارك والإبداع في عملك ولا تدخل في شئون غيرك ابدأ بنفسك قبل أن يلفت الآخرين نظرك لذلك.
عاطفيا: أنت ترفض أي شخص يرتبط بك لأنك متعلق بشخص معين أو بمواصفات تتمناها ولا تريد غيرها وهذا مايؤخر ارتباطك، أضعت كثير من الوقت، ولكن حياتك ستتغير للأفضل بفضل دعائك المستمر.
صحيا: لديك الكثير من قوة الإرادة التي تمكنك من تغير كل شئ خطأ يؤثر على صحتك وعلى حياتك، التزم بنظام غذائي وسوف تنجح فيه.

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