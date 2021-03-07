حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 7 مارس 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيا: تسير بخطى ثابتة لهدفك، عليك بالصبر والاستماع للآخرين والاستفادة من خبرتهم والتعاون معهم وقدم خبراتك لمن هم أقل منك.عاطفيا: عصبيتك وانفعالك بدون داعي تجعل الشريك ينفر منك، أنت حنون عليك أن تهدأ حتى لا تهدم علاقتكما في لحظة غضب.صحيا: تحسن كبير في مشكلة صحية كنت تعاني منها منذ فترة ولكن ابعد عن التوتر والتزم الهدوء لتحافظ على صحتك.مهنيا: أنت مجتهد وطموح وتستطيع تحقيق ماتريد بأقل الإمكانيات لذلك لا تيأس ولا تجعل أحد يحبطك.عاطفيا: قد يحدث خلاف بينك وبين الشريك، لا تجعله يأخذ الكثير من الوقت، وحاول أن تصلح علاقتك معه.صحيا: احرص على ممارسة التمارين الرياضية والانتظام بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية لتشعر بالنشاط والحيوية.مهنيا: تنجح في إنهاء خلاف بينك وبين بعض زملائك في العمل وتنهي امر كنت عالق به معهم منذ فترة.عاطفيا: قد تقابل هذه الفترة شخص تشعر أنه مميز وأنك تنجذب لشخصيته وتستغرب مدى توافقة معك.صحيا: ابتعد عن كل مايعكر مزاجكك وصفو حياتك واستمتع بكل لحظة على قدر الإمكان.مهنيا: لا تخلط بين المشاكل العائلية وعملك، حتى لا تعرض نفسك لخسارة كبيرة أنت في غنى عنها هذه الفترة.عاطفيا: حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية، وتحسن في علاقتك بالشريك بعد أن شهدت حالة من التوتر.صحيا: اتبع حمية غذائية حتى لا تصاب بالسمنة بسبب إفراطك بالطعام خلال هذه الفترة.مهنيا: حاول التخلص من التوتر والضغوط وتراكم المهام عليك، علاقتك متميزة مع زملائك وتساعدك على تخطي هذه العقبات.عاطفيا: حاول أن تغير من طريقة تعاملك مع المشكلات والمواقف الصعبة التي تقابلها في علاقاتك العاطفية وتصرف وفقا لحجم المشكلة حتى لا تزيد دون داعي.صحيا: تعاني من بعض الألم في الظهر والرقبة بسبب الجلوس فترات طويلة بشكل خاطئ انتبة لذلك جيدا.مهنيا: هناك مراقبة عليك من رؤسائك وزملائك، لذلك حاول أن تنجز عملك بشكل جيد لتظل مميز أمام الجميع.عاطفيا: العلاقة جيدة بينك وبين الشريك، حاول كسر الروتين في علاقتكما حتى لا تشعران بالملل.صحيا: قد تشعر ببعض المتاعب الجسدية التي تحتاج منك لأخذ قسط من الراحة والاستجمام.مهنيا: تتميز بشعبية كبيرة وسط أصدقاءك في العمل، فأنت شخص مميز وتستحق التقدير لما تبذله من مجهود في العمل، ابقى وراء هدفك وستحقق أحلامك.عاطفيا: حاول أن تصلح ما أفسده الزمن بينك وبين شريكك، هو يحبك ولكن لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره معك.صحيا: أنت تعرض نفسك للمخاطر الصحية بسبب سوء تصرفاتك، حافظ على صحتك ونظم مواعيد نومك.مهنيا: استشير أهل الخبرة قبل أن تاخذ أي خطوه جديدة، تغيرات إيجابية نتيجة اهتمامك بعملك واجتهادك فيه، وتغير في نظام عملك للأفضل.عاطفيا: لا تدخل الآخرين في علاقتك العاطفية واستمع لصوتك قلبك وعقلك حتى لا تزيد الخلافات بينك وبين الشريك.صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية والعادات الصحية وابتعد عن التدخين والمدخنين حتى تشعر بنشاط وتحافظ على صحتك.مهنيا: حاول أن تجد الأفكار الجديدة التي تميزك عن من هم في مجالك خلال الفترة القادمة حتى تحقق ماتريده في حياتك المهنية.عاطفيا: انتبه ولا تجعل خلافاتك مع الحبيب لا تنتهي بسبب سوء فهمك لظروفه وتتوتر علاقتك به بسبب ذلك.صحيا: سبب التعب والكسل الذي تشعر به هو نفسي بحت، هون على نفسك واخرج للطبيعة لتتحسن من نفسيتك وصحتك.مهنيا: تعمل منذ فترة على فكرة أو مشروع جديد يؤتي ثماره قريب، وهذا يشجعك على العمل بشكل دائم ومستمر الفترة القادمة.عاطفيا: لا تهمل أحبابك بسبب ضغوط العمل، اهتم بهم وأعطيهم من وقتك وأعمل علي تحسين علاقتك مع الشريك لأنه يعاني من نفسية مضطربة هذه الفترة.صحيا: تمتلك النشاط والحيوية حاول أن تستغل ذلك لتبقى في حالة نفسية مرتفعة، تعاني من الإرهاق بسبب الضغوط الزائدة.مهنيا: لا تجعل حياتك الشخصية تؤثر على عملك، ولا تهمل في عملك حتى لا تخسر كثيرا، عليك التوازن والتركيز في العمل وستجد نتيجه جيدة قريبا.عاطفيا: الحب هو أجمل شعور في الحياة، استمتع به مع حبيبك واعطه من حبك وحنانك لأن وجوده بجانبك هو أهم داعم له هذه الفترة.صحيا: اهتم بصحتك الحلول متعددة امامك فأختر المناسب لك وقم بأخذ العلاج المناسب لأي ألم تشعر به.مهنيا: عليك التجديد في أفكارك والإبداع في عملك ولا تدخل في شئون غيرك ابدأ بنفسك قبل أن يلفت الآخرين نظرك لذلك.عاطفيا: أنت ترفض أي شخص يرتبط بك لأنك متعلق بشخص معين أو بمواصفات تتمناها ولا تريد غيرها وهذا مايؤخر ارتباطك، أضعت كثير من الوقت، ولكن حياتك ستتغير للأفضل بفضل دعائك المستمر.صحيا: لديك الكثير من قوة الإرادة التي تمكنك من تغير كل شئ خطأ يؤثر على صحتك وعلى حياتك، التزم بنظام غذائي وسوف تنجح فيه.