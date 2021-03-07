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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيويورك: انخفاض عدد إصابات كورونا ببطء على مستوى الولاية

الأحد 07/مارس/2021 - 06:58 ص
أندرو كومو
أندرو كومو
وكالات
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قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ان معدلات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد الحالات مستمرة في الانخفاض ببطء في ولايته حتى مع استمرار ارتفاع الأرقام في مدينة نيويورك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" انخفضت أعداد من يجري نقلهم إلى المستشفيات بسبب الفيروس القاتل من سكان نيويورك إلى أقل من 5 آلاف يوم الجمعة في مستوى لم تشهده الولاية منذ ثلاثة أشهر.

وقال كومو: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل لهزيمة هذا الوحش مرة واحدة وإلى الأبد".

وتوفي 78 شخصا اضافيا في نيويورك يوم الجمعة وتظل مدينة نيويورك هي الأكثر تضررا في الولاية في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات الإصابة بشكل أسرع في شمال الولاية.

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