مريم الشيمى تشارك فى السباق الرمضانى بـ«ذهب أبيض»

تشارك الفنانة الشابة "مريم الشيمي" في سباق المسلسلات الرمضانية بمسلسل "الماس الأبيض"، لمسلسل قصة وسيناريو وحوار مصطفى سالم ومحمد حمزة، من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني.تدور أحداث المسلسل في قالب تشويقي اجتماعي من خلال 30 حلقة على جزئين كل جزء 15 حلقة، ويحكي قصة الأطباء وما يقدمه الجيش الأبيض من تضحيات، وعلى الجانب الآخر استغلال مافيا التجار للأزمات التي تعرض لها المجتمع المصري في ذلك الوقت.المسلسل من بطولة مادلين طبر وأميرة فتحي ومي القاضي ووائل عبد العزيز ومحمود الفارس وياسر الزنكلوني وبرلنتي فؤاد الباشا.