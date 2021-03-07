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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر «الجهد الوطنى» للتغلب على كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:56 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون"بالجهود الوطنية الحقيقية للتغلب على فيروس كورونا"، مع اقتراب المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه من المقرر أن يعود الطلاب في جميع أنحاء إنجلترا إلى الفصول الدراسية يوم غد الإثنين في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق جونسون لرفع القيود.

وقال جونسون: "إن إعادة فتح المدارس يظهر الجهد الوطني الحقيقي للتغلب على هذا الفيروس"، مضيفا "بسبب تصميم كل فرد في هذا البلد يمكننا أن نبدأ في الإقتراب أكثر من الإحساس بالحياة الطبيعية- ومن الصواب أن تكون الخطوة الأولى هي إعادة شبابنا إلى الفصول الدراسية".

وحث جونسون المواطنين على التمسك بالقواعد في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة في الحفاظ على خططها "الحذرة" لرفع التدابير.

وتنص خارطة طريق رئيس الوزراء على أنه من المقرر أن يكون الجزء الثاني من المرحلة الأولى، والذي سيسمح فيه بالتجمعات في الهواء الطلق لستة أشخاص أو أسرتين، في 29 مارس.

وقد تفتح المتاجر بحلول 12 أبريل ويمكن رفع جميع القيود بحلول 21 يونيو.

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