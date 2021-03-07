رئيس حزب معارض بتركيا ينتقد خطة أردوغان لحماية حقوق الإنسان

وجه كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة التركي المعارض، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطته لحقوق الإنسان التي أعلن عنها قبل أيام، وقال: «لقد أرادوا احترام حقوق الإنسان. بالنظر إلى الاتحاد الأوروبي كنموذج، لكن ليس من الممكن بالنسبة لي أن أرى حتى عُشر ما يحدث في أوروبا اليوم، يقولون: "أنا لا ألتزم بالقرارات التي تتخذ هناك".. نحن نمر بفترة صعبة ومشاكل شعبنا تزداد مع مرور كل يوم».وفقًا لما نشرته جريدة «يني تشاغ» التركية، فقد تحدث كرم الله أوغلو في اجتماع رؤساء المقاطعات ومفتشي المقاطعات الذي عقد في مقر حزب المستقبل عبر تطبيق زوم.وانتقد في خطابه سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال: «بعد التأسيس الأخير للجمهورية في عام 1950، ربما لنفترض أننا نعيش في فترة انتقالية متوترة من الحياة الديمقراطية الكاملة. على وجه الخصوص، تتراجع تركيا، ولا يمكن إدارة الدولة هكذا».