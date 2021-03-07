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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأهرام»: مصر تخوض معركة مزدوجة.. الإرهاب والهجرة غير النظامية

الأحد 07/مارس/2021 - 06:46 ص
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير النظامية
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أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر، منشغلة بمواجهة متزامنة لكل من الإرهاب والهجرة غير النظامية، وبصفة خاصة تلك التي تمس أمن الدول الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار تمدد تأثيراتها إلى الدول العربية والأوروبية.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الأحد، تحت عنوان "معركة مزدوجة" - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى في مارس الجاري، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، والتي تركزت بشكل رئيسي على القضايا الإقليمية، وأبرزها تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير النظامية في القارة الأفريقية.

وأضافت الصحيفة: "ولعل ذلك يقتضي تعاونا سياسيا وتنسيقا استخباراتيا بين مصر والعديد من العواصم الأفريقية، على نحو ما تجسد في زيارات رئيس الجمهورية إلى دول العالم، ولقاءاته مع مسئولي الدول والوفود الأفريقية والأجنبية، وممثلي الهيئات المعنية بمحاربة الإرهاب والإتجار بالبشر، وخطاباته في المحافل الدولية والمنتديات الإقليمية، والقمم العربية والإفريقية، وتصريحات وبيانات وزارة الخارجية والداخلية، ووزارة الدولة لشئون الهجرة بشأن أحداث تترابط فيها مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية حيث تمثل مصر دولة (معبر) و(مقصد) في مسار المهاجرین الأفارقة في آن واحد".

ولفتت إلى أنه في سياق تلك المعركة المزدوجة ومنها مواجهة الإرهاب بالجملة لا بالتجزئة تخوض مصر مواجهة شاملة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كل التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، وكذلك محاسبة شاملة للدول الداعمة والراعية للإرهاب، سواء كان ذلك بتوفير التمويل المالي، أو الدعم السياسي، أو المنبر الإعلامي، أو التسليح العسكري، أو الملاذ الأمن، بحيث تكون مكافحة الإرهاب بشكل كامل بمواجهة داعميه ومموليه.

ويأتى هذا بالإضافة إلى دعم مصر الحلول السلمية للصراعات في القارة الأفريقية وهو ما يعكسه الدعم لمبادرة إسكات البنادق، يضاف إلى ذلك تسلم المطلوبين أمنيا في إطار الاتفاقيات المشتركة، علاوة على تعزيز التفاهمات الثنائية مع الدول الغربية المتضررة من ارتدادات الصراعات الإفريقية، لاسيما أن منطقة شمال وغرب إفريقيا، المهددة بالإرهاب والمصدرة للهجرة غير النظامية، هي امتداد للأمن في القارة الأوروبية التي لا تبعد عواصمها سوى مئات الكيلومترات.. لذا، فإن عبارة مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم« ليست كلاما إنشائيا وإنما توصيف سياسي لما يجري بالفعل.

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