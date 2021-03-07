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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تصوت فى استفتاء على حظر ارتداء أغطية الوجه

الأحد 07/مارس/2021 - 06:45 ص
حظر ارتداء أغطية
حظر ارتداء أغطية الوجه
وكالات
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يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم الأحد للتصويت في استفتاء على ما إذا كانت البلاد ستحظر فعليا ارتداء النقاب وغطاء الجسم بالكامل الذي ترتديه بعض النساء المسلمات وأغطية أخرى لكامل الوجه.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يطالب الاقتراح بعدم السماح لأي شخص بتغطية وجهه في الأماكن العامة، مع استثناءات قليلة جدا. وتقدمت جماعة يمينية مناهضة للإسلام باقتراح الحظر وكانت قد دفعت في عام 2009 لفرض حظر على بناء مآذن جديدة من خلال استفتاء.

وقامت دول مثل النمسا وهولندا وفرنسا بفرض حالات حظر مماثلة.

وبعد الدعم القوي الذي نالته المبادرة في البداية، أظهرت استطلاعات للرأي مؤخرا انخفاض عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم سيصوتون بـ "نعم" للحظر، مما يجعل نتيجة استفتاء اليوم الأحد غير مؤكدة.

وتشمل القضايا الأخرى التي سيتم التصويت عليها قانونا يتعلق ببطاقة هوية إلكترونية، وهو أمر مثير للجدل لأن شركات خاصة هي التي ستوفر البطاقة، علاوة على اتفاقية للتجارة الحرة مع إندونيسيا.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). وأدلى أكثر من 90 % من الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وغالبًا ما تكون نسبة المشاركة أقل من 50 %. ويحق لحوالي 4ر5 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.

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