رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجمهورية»: زيارة السيسى للسودان تؤكد العلاقات الفريدة بين البلدين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:41 ص
السيسى
السيسى
أ ش أ
طباعة
استعرضت صحيفة (الجمهورية) الدلالات العميقة التي تجسدها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان الشقيق، والتي تؤكد في جوهرها وشائج القربي والمصير المشترك والعلاقات الفريدة شديدة الخصوصية بين البلدين الجارين.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد وتحت عنوان "شعب واحد.. في دولتين" - "في وصفه لزيارة الرئيس السيسي للسودان.. قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنها تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي وترسخ جهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبه الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التي يمر بها، والحرص علي التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الصحيفة أن زيارة الرئيس تجسد الإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ودعم التعاون المشترك والعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقضايا الإقليمية والقارية، كما تؤكد الزيارة عمق المصالح المشتركة بين الدولتين، خاصة قضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع علي الحدود السودانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه - في رأي الخبراء - فإن هذه الزيارة تأتي في موعدها تماما، وبما يؤكد عزم الدولتين علي حماية الأمن القومي لهما، ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل بين الأشقاء، والانطلاق بالتعاون والتكامل للعمق الأفريقي من ناحية والعالم العربي من ناحية أخرى.

وتابعت: "لقد كان السودان ضمن أول جولة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الأولى، والتي ضمت الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، وكانت السودان أيضا أول زيارة خارجية للرئيس عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية، آمال كثيرة تحيط زيارة الرئيس السيسي للسودان الشقيق.. فإذا كان موقع البلدين قد جمع بين القارة السمراء والأمة العربية، وجمع بينهما المصير والتاريخ المشترك الشعب وادي النيل، فإن المستقبل يحمل للدولتين آفاقا رحبة من التعاون والتكامل بما يحقق المصالح العليا لكلا الشعبين في الغد الأفضل".

موضوعات متعلقة

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 7 مارس 2021

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

إنفوجراف

image description

بدء توافد الأقباط لحضور قداس الأساقفة الجدد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بنجاح موريتانيا فى تنظيم كأس الأمم الافريقية للشباب

أسباب انسحاب المرشحين الثلاثة لرئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات