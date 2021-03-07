«الجمهورية»: زيارة السيسى للسودان تؤكد العلاقات الفريدة بين البلدين

استعرضت صحيفة (الجمهورية) الدلالات العميقة التي تجسدها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان الشقيق، والتي تؤكد في جوهرها وشائج القربي والمصير المشترك والعلاقات الفريدة شديدة الخصوصية بين البلدين الجارين.وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد وتحت عنوان "شعب واحد.. في دولتين" - "في وصفه لزيارة الرئيس السيسي للسودان.. قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنها تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي وترسخ جهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبه الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التي يمر بها، والحرص علي التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضافت الصحيفة أن زيارة الرئيس تجسد الإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ودعم التعاون المشترك والعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقضايا الإقليمية والقارية، كما تؤكد الزيارة عمق المصالح المشتركة بين الدولتين، خاصة قضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع علي الحدود السودانية.وأشارت الصحيفة إلى أنه - في رأي الخبراء - فإن هذه الزيارة تأتي في موعدها تماما، وبما يؤكد عزم الدولتين علي حماية الأمن القومي لهما، ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل بين الأشقاء، والانطلاق بالتعاون والتكامل للعمق الأفريقي من ناحية والعالم العربي من ناحية أخرى.وتابعت: "لقد كان السودان ضمن أول جولة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الأولى، والتي ضمت الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، وكانت السودان أيضا أول زيارة خارجية للرئيس عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية، آمال كثيرة تحيط زيارة الرئيس السيسي للسودان الشقيق.. فإذا كان موقع البلدين قد جمع بين القارة السمراء والأمة العربية، وجمع بينهما المصير والتاريخ المشترك الشعب وادي النيل، فإن المستقبل يحمل للدولتين آفاقا رحبة من التعاون والتكامل بما يحقق المصالح العليا لكلا الشعبين في الغد الأفضل".