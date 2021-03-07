كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 400 إصابة لليوم الثانى على التوالى

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 399 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 92 ألفا و471 حالة.وقالت الوكالة، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن البلاد سجلت في الوقت نفسه حالتي وفاة إضافيتين بكورونا، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1.634، وهو ما يمثل 1.77% من اجمالي عدد المصابين.وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي في كوريا الجنوبية حتى الآن 83.220 شخصا، بزيادة قدرها 307 أشخاص عن اليوم الذي سبقه.أما على صعيد اللقاحات، فقد اعطت كوريا الجنوبية لقاحات إلى 296.380 شخصًا منذ إطلاق حملة التطعيم واسعة النطاق في الأسبوع الماضي وحتى الآن. بينما تهدف البلاد إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول شهر نوفمبر القادم.