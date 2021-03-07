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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد قيود كورونا فى ستوكهولم

الأحد 07/مارس/2021 - 06:13 ص
مظاهرة ضد قيود كورونا
مظاهرة ضد قيود كورونا
وكالات
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فرقت الشرطة السويدية مئات المعارضين للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا والذين نظموا احتجاجا في العاصمة ستوكهولم في خرق لحظر للتجمعات الكبيرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أغلقت الشرطة جسرا في وسط المدينة وقالت على موقعها على الإنترنت إنها تجري حوارا مع المنظمين لإقناع المتظاهرين بالتفرق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تدفع بعض المتظاهرين. وقالت الشرطة إن ستة من أفرادها أصيبوا ونقل أحدهم إلى المستشفى.

وسجلت السويد التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة 4831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و26 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 13003.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستخفض ساعات عمل المطاعم والحانات والمقاهي وتشدد القيود على عدد الأشخاص المسموح بهم في المتاجر في محاولة لتفادي التعرض لموجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.

وشددت حكومة يسار الوسط القيود تدريجيا منذ أواخر العام الماضي بعد أن أبقت على معظم المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة اعتمادا بشكل أساسي على الإجراءات الطوعية.

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