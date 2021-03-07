«الدستور» تكشف ملامح هيكلة «مصر للطيران» والشركات التابعة لها

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة "مصر للطيران"، عن إقرار مجلس إدارة الشركة الصيغة النهائية لمشروع إعادة الهيكلة الكاملة للشركة والشركات التابعة لها، والذي أعده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة خلال الفترة الماضية.ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ تلك الهيكلة خلال الفترة المستقبلة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على ترشيد النفقات والمصروفات، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تتكبدها مصر للطيران مع بداية أزمة كورونا منذ العام الماضي وحتى الآن.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشهور الماضية شهدت قرار الجمعية العمومية لشركة "مصر للطيران"، برئاسة الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة التي تم عقدها في 2019، الخاص بتطبيق منظومة إعادة الهيكلة طبقا لرؤية شركة "بيين" الأمريكية، وذلك حتى يتسني للشركة تطبيق الصيغة النهائية لإعادة الهيكلة التي صاغها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وحازت باعتماد الطيار محمد منار وزير الطيران.وأشارت المصادر إلى أن أبرز ملامح إعادة الهيكلة هو أن يتم دمج الشركات التابعة للشركة القابضة ليكون عددها 3 شركات فقط بدلا من 9 شركات، كما أنه طبقا للشكل النهائي لمشروع الهيكلة الذى أقره مجلس إدارة القابضة، سيتم ضم كل من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية للشركة القابضة لمصر للطيران.وحول الشكل النهائى للشركات التي سيتم الإبقاء عليها ضمن خطة هيكلة الشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران، أوضحت المصادر، أن الشركة الأولى التي سيتم الإبقاء عليها هي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حيث ستكون أكبر الشركات من خلال دمج شركات الشحن الجوي والخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" والسياحة "الكرنك" والخدمات الجوية إلى شركة الخطوط الجوية، حيث بدأ بالفعل تقييم الأصول المالية لهذه الشركات لضمها إلى الخطوط.أما الشركة الثانية التي ستبقى في إعادة الهيكلة هي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أما ثالث الشركات فهي شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أما شركة الصناعات المكملة فسوف يتم تفكيكها وتقسيمها حيث ينضم مصنع الزى والجلود للخدمات الأرضية، بينما ينضم مصنع البلاستيك الذى يضم إنتاج قطع غيار الطائرات وأدوات المائدة لشركة الصيانة والأعمال الفنية، لافتا إلى تعيين عضو منتدب عن كل شركة سيتم دمجها لشركة أخرى لإدارة النشاط.كما أكدت المصادر أن الهدف من هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، هو تحقيق التميز فى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات، والذى سيساهم بدوره فى تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.وكانت اللجنة المالية بوزارة الطيران المدني، برئاسة المستشار محمد هيبة المستشار المالى للوزير، ونظيرتها القانونية برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير الطيران، قد انتهت من دراسة الصيغة النهائية لمشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة الذى أعده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بعد 6 سنوات من المناقشات والدراسات.