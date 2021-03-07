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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بنجاح موريتانيا فى تنظيم كأس الأمم الافريقية للشباب

الأحد 07/مارس/2021 - 05:47 ص
جياني انفانتينو
جياني انفانتينو
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أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بنجاح موريتانيا في تنظيم نهائيات كأس أمم افريقيا للشباب التي اسدل الستار على فعالياتها الليلة الماضية بتتويج غانا.

وقال جياني انفانتينو في تصريح للصحفيين عقب مباحثات مع رئيس وزراء موريتانيا المهندس محمد ولد بلال في وقت متأخر من مساء أمس السبت في نواكشوط - بحضور المرشحين لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الموريتاني احمد ولد يحيي والجنوب افريقي،السيد باتريس موسيبي ورئيس اتحادية السنغال،السيد أوكوستان سينغور، ورئيس اتحادية ساحل العاج السيد جاكونوما - "أنا أشيد بالمجهود الكبير المقام به من طرف موريتانيا لتنظيم وانجاح هذا الحدث الرياضي الهام".

واعتبر أن احتضان بطولة من هذا الحجم وتنظيمها بهذا الشكل المتقن في ظل تداعيات جائحة كورونا يمثل نجاحا استثنائيا وموريتانيا بلد استثنائي ايضا في هذا المجال، وقال "إن رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم هو رئيس استثنائي قام بعمل رائع وساهم في تبوء موريتانيا مكانة رياضية هامة وذلك بفعل التعاون مع الحكومة.. وأنتهز هذه المناسبة لأشكر السلطات الموريتانية على هذا التعاون كما أشكر أسرة كرة القدم".

وشهد جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرار انسحاب المرشحين الثلاثة الموريتاني والسنغالي والايفوري من انتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم على رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي ستجري انتخاباتها في العاصمة المغربية الرباط الجمعة القادم، ويأتي الاتفاق بعد جهود مصرية مغربية.

وأكد هاني ابو ريدا أن التعاون الوثيق بين مصر والمغرب لجمع القارة الافريقية على ارض موريتانيا والتواجد والعمل الدؤوب لاقناع كافة المرشحين من اجل افريقيا موحدة لاختيار رئيس واحد ما بين اربعة مرشحين لمنصب كان وراءه جهد كبير، والمحصلة النهائية أثبتت نجاح الجهود المصرية المغربية وتوحدها لإطلاق مبادرة اليوم لاختيار رئيس واحد هو الجنوب افريقي باتريس موتسبي.

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