كاتدرائية العاصمة الإدارية تستعد لقداس سيامة أساقفة جدد

انتهت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية الجديدة من استعداداتها، لتنظيم صلوات قداس سيامة الأساقفة الجدد، اليوم، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.وتم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويقوم فريق الكشافة الكنسية بكاتدرائية العاصمة الجديدة، بتنظيم دخول وجلوس الحضور، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة بالعاصمة الجديدة خلال صلوات عشية وقداس سيامة الأساقفة الجدد.ومن المقرر أن تقام صلوات قداس سيامة الأساقفة الجدد، وتعتبر هذه هي السيامة الأولى التي تتم بداخل كاتدرائية العاصمة الجديدة.ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الانبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الانبا فام أسقفا على إبراشية شرق النيل.كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص إخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا باسم الانبا جوزيف، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية باسم الانبا اكسيوس.