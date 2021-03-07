«مصر للطيران» تسير 41 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، ٤١ رحلة جوية بمعدل ٢٨ رحلة دولية إلى كل من «بيروت، بغداد، إربيل، لاجوس، ندجامينا، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، امستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم»، و٩رحلات داخلية إلى كل من «شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، مرسى علم، طابا»، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٣٢١ راكبًا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.