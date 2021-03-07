استمرار الاحتجاجات فى إسبانيا على اعتقال مغنى الراب بابلو هاسيل

شهد اسبانيا حلقة جديدة للمواجهة بين متظاهرين والشرطة في مدينة برشلونة الإسبانية ضمن احتجاجات مستمرة منذ فبراير على اعتقال السلطات مغني الراب، بابلو هاسيل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشرطة المحلية إن مشاركين "عدوانيين" في الاحتجاجات رشقوا عناصر قوات الأمن بالزجاجات والحجارة، لكنها أشارت إلى عدم تسجيل حوادث خطيرة، بينما أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مظاهرات جرت في عدد من المدن الأخرى.وتستمر الاحتجاجات على اعتقال هاسيل، المعروف بآرائه اليسارية وانتقاداته شديدة اللهجة للنظام السياسي في إسبانيا الذي يصفه بالفاشية، منذ اعتقاله في 16 فبراير، وجرت معظم المظاهرات في إقليم كاتالونيا المضطرب الذي تنتشر فيه بشكل واسع ميول انفصالية.وتتهم السلطات هاسيل، الذي رفض تسليم نفسه وتحصن مع أنصاره في جامعة مدينة لييدا قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه بعد 4 أيام، بالترويج للإرهاب وإهانة العائلة الملكية، وأصدر القضاء حكما بسجنه 9 سنوات، بينما تعتقد أوساط واسعة في البلاد أن هذا الإجراء يمثل هجوما على حرية التعبير.