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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرة فرنسية تهبط اضطراريا فى بلغاريا بسبب سلوك راكب

الأحد 07/مارس/2021 - 04:19 ص
طائرة فرنسية
طائرة فرنسية
وكالات
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أعلنت السلطات البلغارية عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "AIR FRANCE" اضطراريا، في مطار صوفيا بسبب سلوك أحد الركاب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أشار المسؤولون إلى أن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريا في مطار صوفيا في نحو الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت جرينتش) بسبب سلوك أحد الركاب.

وقال إيفيلو أنجيلوف المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية، إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران.

وأضاف أن "سلوكه العدواني دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا".

وتابع: "نحقق في تصرفاته ودوافعه..لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".

ونُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر. وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.

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