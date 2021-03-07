فرنسا.. إرسال تعزيزات أمنية إلى ليون بعد أعمال عنف وحرق سيارات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى ضواحي مدينة ليون التي شهدت أعمال عنف وحرق 13 سيارة، مساء السبت.و قال: «أمام أعمال العنف غير المقبولة التي شهدتها منطقة ليون في الساعات الأخيرة، قررت إرسال قوة متنقلة ثالثة، وإجمالًا هناك أكثر من 200 من رجال الشرطة والدرك لفرض النظام الجمهوري».وقالت صحيفة «لوفيجارو»: «النيران أضرمت في 13 سيارة واعتُقل 6 أشخاص على الأقل مساء الجمعة في بلدة ريليو لا باب بضواحي ليون، وهذا في ثاني يوم من أحداث العنف بالمناطق الحضرية وحي دوتشر».