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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تدخل المرحلة الثالثة من تسهيلات الغلق الصحى

الأحد 07/مارس/2021 - 04:12 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الغلق الصحي ستبدأ الأحد.

وبموجب هذه التسهيلات، ستنتظم الدراسة في صفوف محددة داخل التجمعات السكانية المصنفة خضراء وصفراء وبرتقالية، حيث تم تطعيم نسبة عالية من السكان ضد كورونا.

وسيتم السماح بالتجمهر لعشرين شخصًا على الأكثر في أماكن مسقوفة ولخمسين شخصًا في أماكن مفتوحة في كل التجمعات السكانية باستثناء تلك المصنفة حمراء.

وتشمل التسهيلات أيضًا فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام كل المواطنين، أما المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق فسيتم فتحها أمام المطعّمين والمتعافين فقط.

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