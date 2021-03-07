إسرائيل تدخل المرحلة الثالثة من تسهيلات الغلق الصحى

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الغلق الصحي ستبدأ الأحد.وبموجب هذه التسهيلات، ستنتظم الدراسة في صفوف محددة داخل التجمعات السكانية المصنفة خضراء وصفراء وبرتقالية، حيث تم تطعيم نسبة عالية من السكان ضد كورونا.وسيتم السماح بالتجمهر لعشرين شخصًا على الأكثر في أماكن مسقوفة ولخمسين شخصًا في أماكن مفتوحة في كل التجمعات السكانية باستثناء تلك المصنفة حمراء.وتشمل التسهيلات أيضًا فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام كل المواطنين، أما المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق فسيتم فتحها أمام المطعّمين والمتعافين فقط.