المغرب يسجل 3 وفيات و407 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل‭ ‬407إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولًا من 420 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 485974 حالة.وسجلت الوزارة أيضًا 3 وفيات مقابل 4 في اليوم السابق، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8676.وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 471919.وتلقى الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس 3.9 مليون شخص، كما حصل 578492 فردًا على الجرعة الثانية.