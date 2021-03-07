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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 3 وفيات و407 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:10 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل‭ ‬407إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولًا من 420 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 485974 حالة.

وسجلت الوزارة أيضًا 3 وفيات مقابل 4 في اليوم السابق، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8676.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 471919.

وتلقى الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس 3.9 مليون شخص، كما حصل 578492 فردًا على الجرعة الثانية.

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