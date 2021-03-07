البرازيل تسجل أكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1555 وفاة و69609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 264325، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10938836.وأشارت الوزارة إلى شفاء و9704351 مصابا بالفيروس.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.