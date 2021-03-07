«بكارنيه النقابة».. أسامة شحاتة: 5 خدمات من شركات البترول للصحفيين وأبنائهم

أعلن أسامة شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «فوق السن»، أنه حصل على موافقات بـ 5 خدمات من شركات البترول لصالح الصحفيين وأبنائهم.

وقال «شحاتة»، إن شركة التعاون للبترول وافقت على خفض 15٪ من منتجاتها للزملاء الصحفيين من خلال 160 منفذًا لها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الصحفي يحصل على الخدمة بموجب كارنيه النقابة، كما يحصل الزملاء بالمحافظات على هذه الخدمة أيضًا من خلال منافذ الشركة المختلفة.





وأضاف أن شركة التعاون للبترول أيضًا وافقت على إقامة معرض بالنقابة من يوم الثلاثاء القادم، وذلك في حال موافقة النقابة على إقامته، مشرًا إلى توفير فرصة تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين بالجامعات بشركات البترول العامة والاستثمارية والخاصة والمشتركة، بداية من السنة الأولى بالجامعة، من خلال تقدم الطالب بخطاب متضمنًا بياناته ويكون معتمدًا من الكلية.





وأشار«شحاتة» إلى أن شركة غازتك وافقت على تحويل سيارات الزملاء الصحفيين للعمل بالغاز الطبيعي بجميع أفرع الشركة وبالمحافطات المتواجدين بها من خلال كارنية النقابة، لافتًا إلى تسهيل خدمات الزملاء بوزارتي البترول والكهرباء من توصيل الغاز وحل مشاكل الفواتير وتوفير العدادات الذكية وغيرها من الخدمات.



