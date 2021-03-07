بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

صدر حديثا عن مركز المحروسة للنشر كتاب " بعيدة برقة على المرسال" للروائية والكاتبة ميرال الطحاوي.وجاء في تصدير الكتاب:" في عمل يجمعُ بين جَمالِ السرد ودَأب البحث الأكاديمي، تنقب الكاتبة الروائية ميرال الطحاوي في حقولِ الأدب الشعبي، بحثًا عن أشعار الحُب في التراث النسائي البدوي، لتُقدم لنا في هذا الكتاب مختارات من أخصب نصوص الحب والفقد والرثاء في الذاكرة النسوية.هذا الكتاب لا يكشف فقط الخرائط الثقافية لمولد وتطور الغناوة، أو شِعر الحُب الشفاهي البدوي في مصر وإقليم برقة الليبي، بل يُقدم للقارئ صٌورًا شِعرِية فاتنة لأشكالِ بوح النساء بالمَحَبة، من خلال مجموعة منتقاة من النصوص الشعرية التي تَعِكس هذه المَشاعِر المَحظورة والمسكوت عنها في تاريخ الأدب الشفاهي النسوِي.أما عن ميرال الطحاوي فهي روائية وكاتبة مصرية، تعمل أستاذة للأدب العربي بكلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة أريزونا الأمريكية، ومن أشهر رواياتها "الخِباء" و"الباذنجانة الزرقاء" و"نقرات الظباء" و"بروكلين هايتس".