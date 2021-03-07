رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

الأحد 07/مارس/2021 - 03:06 ص
بعيدة برقة على المرسال
بعيدة برقة على المرسال
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثا عن مركز المحروسة للنشر كتاب " بعيدة برقة على المرسال" للروائية والكاتبة ميرال الطحاوي.

وجاء في تصدير الكتاب:" في عمل يجمعُ بين جَمالِ السرد ودَأب البحث الأكاديمي، تنقب الكاتبة الروائية ميرال الطحاوي في حقولِ الأدب الشعبي، بحثًا عن أشعار الحُب في التراث النسائي البدوي، لتُقدم لنا في هذا الكتاب مختارات من أخصب نصوص الحب والفقد والرثاء في الذاكرة النسوية.

هذا الكتاب لا يكشف فقط الخرائط الثقافية لمولد وتطور الغناوة، أو شِعر الحُب الشفاهي البدوي في مصر وإقليم برقة الليبي، بل يُقدم للقارئ صٌورًا شِعرِية فاتنة لأشكالِ بوح النساء بالمَحَبة، من خلال مجموعة منتقاة من النصوص الشعرية التي تَعِكس هذه المَشاعِر المَحظورة والمسكوت عنها في تاريخ الأدب الشفاهي النسوِي.

أما عن ميرال الطحاوي فهي روائية وكاتبة مصرية، تعمل أستاذة للأدب العربي بكلية اللغات العالمية والترجمة بجامعة أريزونا الأمريكية، ومن أشهر رواياتها "الخِباء" و"الباذنجانة الزرقاء" و"نقرات الظباء" و"بروكلين هايتس".

موضوعات متعلقة

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لجنة إدارة الزمالك: سنظل فى حالة انعقاد لدراسة موقف فريق الكرة

الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بالتوافق الأفريقى

أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست بثلاثية نظيفة

أيام زمان

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات