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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر أنقلاب أتوبيس بأسوان

الأحد 07/مارس/2021 - 02:51 ص
أنقلاب أتوبيس بأسوان
أنقلاب أتوبيس بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل السياحي التابعة لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، سودانيين الجنسية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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