الأردن.. 3481 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن 38 حالة وفاة و3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الصحة.وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 4900 حالة، فيما بلغت الإصابات 421415 حالة.وسجلت الوزارة أيضا 3917 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات الأردنية المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362765 حالة.وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت إلى المستشفيات 280 حالة، فيما غادرت 80 حالة، كما أنه تم إجراء 25952 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4822160 فحصا.