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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقليم «بلاد بنط» الصومالى يعلن القبض على بعض السجناء الفارين

الأحد 07/مارس/2021 - 01:52 ص
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
وكالات
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أعلن الجيش الصومالي في إقليم بلاد بنط، الذي يتمتع بحكم ذاتي، إعادة 87 من بين مئات السجناء الذين فروا بمساندة عناصر من "حركة الشباب".

وقال الجيش في بلاد بنط، ببيان له: "هاجمنا ارهابيين (حركة) الشباب التي هاجمت سجن بوصاصو المركزي، وفي هذه العملية التي وقعت بمناطق جبلية خارج بوصاصو، قبضنا أيضا على السجناء".

وأضاف أنه "قتل 20 من مقاتلي الشباب، وألقى القبض على أربعة".

وقال الجندي محمد عبدي، بحسب وكالة "رويترز"، إن "السلطات أعادت 87 سجينا بعضهم أعضاء في حركة الشباب بينما ينتمي الباقون إلى تنظيم داعش".

وأعلنت الحركة في اليوم السابق، عن تحرير 400 سجين في هجوم شنته خلال الساعات الأولى من الصباح على السجن الرئيسي في مدينة بوصاصو، أكبر مدينة تجارية في بلاد بنط.

وأودى الهجوم أيضا بحياة سبعة من جنود الجيش في بلاد بنط، كانوا من حراس السجن.

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