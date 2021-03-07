إقليم «بلاد بنط» الصومالى يعلن القبض على بعض السجناء الفارين

أعلن الجيش الصومالي في إقليم بلاد بنط، الذي يتمتع بحكم ذاتي، إعادة 87 من بين مئات السجناء الذين فروا بمساندة عناصر من "حركة الشباب".وقال الجيش في بلاد بنط، ببيان له: "هاجمنا ارهابيين (حركة) الشباب التي هاجمت سجن بوصاصو المركزي، وفي هذه العملية التي وقعت بمناطق جبلية خارج بوصاصو، قبضنا أيضا على السجناء".وأضاف أنه "قتل 20 من مقاتلي الشباب، وألقى القبض على أربعة".وقال الجندي محمد عبدي، بحسب وكالة "رويترز"، إن "السلطات أعادت 87 سجينا بعضهم أعضاء في حركة الشباب بينما ينتمي الباقون إلى تنظيم داعش".وأعلنت الحركة في اليوم السابق، عن تحرير 400 سجين في هجوم شنته خلال الساعات الأولى من الصباح على السجن الرئيسي في مدينة بوصاصو، أكبر مدينة تجارية في بلاد بنط.وأودى الهجوم أيضا بحياة سبعة من جنود الجيش في بلاد بنط، كانوا من حراس السجن.