فرنسا تسجل 23306 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 170 وفاة و23306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88444، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3882408.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في 4 مارس الحالي، إن بلاده ستوسع عمليات الإغلاق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودونكيرك.وأضاف كاستيكس أن عملية التطعيم ستشهد وتيرة أسرع اعتبارا من نهاية الأسبوع في 23 منطقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المتحور البريطاني يمثل 60% من الحالات المسجلة في منطقة إيل دوفرانس.ولفت إلى أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.