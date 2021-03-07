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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أربيل تستعد لاستقبال البابا فرنسيس بإغلاق منافذها

الأحد 07/مارس/2021 - 03:38 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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أعلنت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، استمرار إغلاق منافذها المؤدية إلى محافظتي نينوى وكركوك اليوم الأحد، في إطار إجراءات استقبال البابا فرنسيس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اكتملت الاستعدادات في مدينة أربيل لاستقبال البابا فرنسيس، حيث رفعت اللافتات الترحيبية في شوارع المدينة، وتمت تهيئة الأجواء في ملعب "فرانسو حريري" حيث سيقيم البابا القداس المقدس.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى مطار أربيل الدولي قادما من بغداد في تمام الساعة 8:20 (بحسب التوقيت المحلي) ويغادر في الساعة 9:00 بطائرة مروحية إلى مدينة الموصل لإقامة "صلاة النشوة"، في ما يعرف بحوش البيعة ساحة الكنيسة في الجانب الأيمن للمدينة.

وبعدها، سيغادر إلى قضاء قره قوش بمنطقة سهل نينوى، ليصلها في الساعة 11:10 ولاحقا سيعود إلى أربيل لإقامة القداس المقدس في ملعب فرانسو حريري في الساعة 16:00، على أن يغادر أربيل إلى العاصمة بغداد في الساعة 18:10.

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