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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

الأحد 07/مارس/2021 - 01:30 ص
الشاعر الكبير حسن
الشاعر الكبير حسن طلب
ايهاب مصطفى
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أكد الشاعر الكبير حسن طلب، على ضرورة أن يكون للشاعر والفنان صوته الخاص المعبر عنه، وأن لا يكون مجرد مرددا لما حوله، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان وجود أصوات شعرية متفردة.

وأضاف "طلب"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن أبوالعلاء المعري يلقب بفيلسوف العصر وكل العصور، لأن العصر الذي ولد فيه وهو النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وجد في عصر يعج بالكثيرين من عمالقة الشعر العربي؛ إلا أنه رفض أن يكون على غرارهم مداحا لأحد، فجاءت فلسفته الشعرية راقية ومعبرة عن إبداعه، وتفرغ للتأمل في شعره، لافتا إلى أن المعري استطاع أن يصوغ في قصيدة واحدة ما لم يصوغه الفيلسوف في صفحات.

وأشار إلى أن المعري قد ظلما ظلما كبيرا، حتى جاء طه حسين وجمع تراثه وكتب كتاب "تعريف القدماء بابي العلاء" لكنه لم يهتم أحد بعد طه حسين بجمع هذا التراث باستثناء الدكتورة عائشة عبدالرحمن التي جمعت نثرياته.

وأتم "طلب" أن النقد الآن ليس فى أحسن أحوالها، وأن الحركة النقدية فى مصر والمنطقة العربية ليست فى أفضل وضع لها.

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