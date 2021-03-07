رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

للأسبوع الـ37.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باستقالة نتنياهو

الأحد 07/مارس/2021 - 04:28 ص
تظاهر آلاف الإسرائيليين
تظاهر آلاف الإسرائيليين
وكالات
طباعة
تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الـ37 على التوالي، مطالبين برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وحسب "يديعوت أحرنوت" تظاهر نحو ألف إسرائيلي في ساحة بلفور قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، فيما تظاهر المئات على الجسور والمفترقات في مدن إسرائيلية مختلفة.

وتأتي التظاهرات المستمرة للأسبوع 37 على التوالي، قبل نحو أسبوعين من عقد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في 23 مارس الجاري، وهي الرابعة في أقل من عامين.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، التي انتشرت مع نهاية السبت قبل المظاهرة في ساحة باريس وبلفور، حركة المرور في شوارع بن ميمون وغزة وأغرون والملك جورج في القدس الغربية.

وكررت الشرطة خطابها الأسبوعي بأنها "تعمل على السماح بوجود احتجاج عام للمتظاهرين، لكنها لن تسمح بأي انتهاك للنظام العام، وستتصرف بحزم ضد أي محاولة لتعطيل النظام العام أو الإضرار بالوجود الطبيعي".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "نتنياهو فشلت ارحل"، و"نتنياهو رائحته أصبحت كريهة ارحل"، فيما قامت مجموعات من مؤيدي نتنياهو بالاشتباك مع بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم بشدّ اللافتات والبصق عليهم، واتهامهم بأنهم "يسار خائن".

ومنذ أكثر من 8 أشهر يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو، بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-2-2021

لجنة إدارة الزمالك: سنظل فى حالة انعقاد لدراسة موقف فريق الكرة

الاتحاد الدولى لكرة القدم يشيد بالتوافق الأفريقى

أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

أيام زمان

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

حسن طلب: لابد أن يكون للشاعر صوته الخاص المعبر عنه

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات