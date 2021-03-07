للأسبوع الـ37.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باستقالة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الـ37 على التوالي، مطالبين برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وحسب "يديعوت أحرنوت" تظاهر نحو ألف إسرائيلي في ساحة بلفور قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، فيما تظاهر المئات على الجسور والمفترقات في مدن إسرائيلية مختلفة.وتأتي التظاهرات المستمرة للأسبوع 37 على التوالي، قبل نحو أسبوعين من عقد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في 23 مارس الجاري، وهي الرابعة في أقل من عامين.ومنعت الشرطة الإسرائيلية، التي انتشرت مع نهاية السبت قبل المظاهرة في ساحة باريس وبلفور، حركة المرور في شوارع بن ميمون وغزة وأغرون والملك جورج في القدس الغربية.وكررت الشرطة خطابها الأسبوعي بأنها "تعمل على السماح بوجود احتجاج عام للمتظاهرين، لكنها لن تسمح بأي انتهاك للنظام العام، وستتصرف بحزم ضد أي محاولة لتعطيل النظام العام أو الإضرار بالوجود الطبيعي".ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "نتنياهو فشلت ارحل"، و"نتنياهو رائحته أصبحت كريهة ارحل"، فيما قامت مجموعات من مؤيدي نتنياهو بالاشتباك مع بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم بشدّ اللافتات والبصق عليهم، واتهامهم بأنهم "يسار خائن".ومنذ أكثر من 8 أشهر يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو، بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا.