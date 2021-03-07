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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطر يلاحق رئيس صربيا بعد إعلانه الحرب على المافيا

الأحد 07/مارس/2021 - 01:15 ص
ألكسندر فوسيتش
ألكسندر فوسيتش
وكالات
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اعتقلت الشرطة الصربية ووكالة الأمن والمعلومات، أعضاء مجموعة إجرامية كبيرة يعتقد أنها مرتبطة بمافيا مونتينيجرو "الجبل الأسود"، ولها علاقة بجمهور فريق بارتيزان الصربي لكرة القدم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن رئيس وزارة الداخلية، ألكسندر فولين، أن حياة رئيس صربيا باتت مهددة بالخطر، بعد "إعلانه الحرب على الجريمة المنظمة" واعتقال مجموعات يشتبه بأنها متعلقة بمافيا الجبل الأسود، الذين تجاوزت مواجهاتهم العنيفة والطويلة الأمد حدود المنطقة.

وشملت عمليات البحث والمداهمة ملعب نادي بارتيزان الصربي العريق لكرة القدم في العاصمة بلجراد، الذي يعتقد بوجود صلة لهذه المجموعات ببعض جمهوره.

وعرض الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ووزير الداخلية ألكسندر فولين، على الجمهور صورة لضحية مقطوعة الرأس من قبل مجموعة مافيا، التقطها المجرمون بأنفسهم.

وبعد اجتماع لمجلس الأمن الصربي، طلب الرئيس ووزير الداخلية من مشاهدي التلفزيون الوطني إبعاد الأطفال والمواطنين الحساسين من أمام الشاشات وعرضا عدة صور التقطت أثناء التحقيق من هواتف المشتبه بهم.

وعلقا على الصور: "هل ترون وشم أحد مشجعي (تسرفينا زفيزدا – النجم الأحمر) على جسد الضحية، هناك آثار تعذيب على جسده. لقد تم قطع رأسه".

كما عرضت صورة لبندقية قنص وأسلحة أخرى تم الاستيلاء عليها من أعضاء الجماعة الإجرامية.

ويعد ناديا العاصمة بلغراد كرة القدم، بارتيزان وترفينا زفيزدا المنافسين الرئيسيين، وتعتبر المواجهة بين مشجعي الغريمين التقليديين من أعنف المواجهات في أوروبا.

وأشار فولين في وقت سابق إلى أنه وفقا للشرطة، فإن قادة المجموعة المحتجزة، فيلكو بيليفوك وماركو ميلكوفيتش، اجتمعوا مؤخرا في الجبل الأسود مع "أحد أكبر تجار المخدرات في هذا الجزء من العالم" وأن اعتقالهما تسبب في خسارة المافيا للملايين من اليورو.

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