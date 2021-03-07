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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتعال النيران قرب معبر حدودى بين إيران وأفغانستان

الأحد 07/مارس/2021 - 01:47 ص
نيران قرب معبر حدودى
نيران قرب معبر حدودى
وكالات
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أفاد مسئولون لوسائل إعلام إيرانية بأن رجال إطفاء من إيران هرعوا إلى معبر حدودي مع أفغانستان بعد أن اشتعلت النيران في ثلاثة خزانات وقود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مسئول بالطوارئ في إقليم خراسان الجنوبي للتلفزيون الإيراني إن إيران أرسلت 10 عربات إطفاء لإخماد الحريق استجابة لطلب من حاكم إقليم أفغاني.

وقال علي أكبر مزيدي، رئيس معبر ماهيرود الحدودي الإيراني، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: "ثلاثة خزانات تحتوي على 150 طنا تحترق.. لم يصل الحريق إلى الأراضي الإيرانية ونتوقع احتواءه خلال 30 دقيقة أخرى".

وفي منتصف فبراير، شب حريق في نقطة جمركية أفغانية أخرى على الحدود مع إيران ما أسفر عن إصابة حوالي 60 شخصا مع انفجار المئات من شاحنات نقل الوقود، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإمدادات وأضرار بملايين الدولارات.

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