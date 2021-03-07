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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ديلى ميل»: الملكة إليزابيث الثانية ستكون مضطرة لمشاركة طائرة مع بوريس جونسون

الأحد 07/مارس/2021 - 01:03 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
وكالات
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نقلت صحيفة «ديلي ميل» عن مصادر مطلعة، أن الملكة إليزابيث الثانية ستكون مضطرة لمشاركة طائرة واحدة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بعد وقف استغلال 4 طائرات ملكية كانت تستخدمها سابقًا.

وأوضحت الصحيفة، أن حكومة بريطانيا من المتوقع أن تعلن عن سحب 4 طائرات ملكية من طراز «Bae 146» من الاستغلال يوم 16 مارس، ضمن مراجعة عامة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

وبينت الصحيفة، أن تكوين السرب الـ32 الملكي الذي يتمركز في ضواحي لندن، ويقوم بنقل كل الأعضاء البارزين للعائلة الملكية سيشمل فقط مروحية من نوع «AW 109».

وفي ظل هذه الإجراءات سيكون على الملكة أن تستخدم الطائرة من طراز «Airbus A330s Voyager» التي تنقل رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وتعرض جونسون لانتقادات واسعة العام الماضي بعد أن أمر بتزيين الطائرة بألوان العلم البريطاني ما كلف الحكومة 900 ألف جنيه إسترليني.

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