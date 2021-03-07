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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جنرالات ميانمار: نعتزم إعادة مسلمى الروهينجا الفارين

الأحد 07/مارس/2021 - 06:12 ص
مسلمى الروهينجا
مسلمى الروهينجا
وكالات
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قال عضو في جماعة ضغط يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، كلفه المجلس العسكري في ميانمار بالدفاع عن مصالحه، في مقابلة له، إن الجنرالات حريصون على ترك السياسة.

وأكد العضو آري بن مناشي، أن جنرالات ميانمار كلفوه وشركته "ديكنز آند مادسون كندا" للمساعدة في التواصل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قال إنها "أساءت فهمهم".

وأشار العضو إلى أن العسكريين بعد انقلابهم، يسعون إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والنأي بأنفسهم عن الصين، وقال: "ثمة محاولة حقيقية للتحرك نحو الغرب والولايات المتحدة بدلا من محاولة الاقتراب من الصين.. هم لا يريدون أن يكونوا دمية صينية".

وأضاف أن سو تشي، الزعيمة الفعلية لميانمار منذ عام 2016، "باتت قريبة جدا من الصين لدرجة لا تعجب العسكريين".

كما لفت إلى أن العسكريين في ميانمار يريدون أيضا إعادة مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش المجاورة، موضحا أنه كلف بالاتصال بالسعودية والإمارات للحصول على دعمهما لخطة إعادة أقلية الروهينجا المسلمة.

وكانت جهات كثيرة، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد دانت الانقلاب في ميانمار واعتقال زعيمة البلاد أونج سان سو ومسؤولين كبار آخرين، وطالبت الجيش بالتراجع عن إجراءاته والعودة إلى العملية الديمقراطية.

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