ألمانيا وفرنسا تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها

بحث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، هاتفيا، التعاون الثنائي وقضايا الشرق الأوسط، مؤكدين "أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها في ديسمبر المقبل".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها، إن "ماس اتصل هاتفيا بنظيره الفرنسي لودريان، وأكدا على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل من أجل التقدم في العملية السياسية"​​​.وأضافت أن "الطرفين ناقشا أيضا ملف كورونا وقضايا الشرق الأوسط".وسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومته الخميس الماضي، إلى رئاسة مجلس النواب قبل أيام من التصويت عليها في البرلمان.