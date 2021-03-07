خبير: زيارة الرئيس للسودان ستحرك العديد من الملفات الاقتصادية

أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أن هناك تقارب اقتصادي كبير بين مصر وكافة الدول العربية خاصة السودان في ظل التعاون مع السودان في عدد من الملفات على رأسها حركة تجارة السلع والخدمات وخامات الإنتاج، والفترة القادمة ستشهد مزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وقال «الشافعي » فى تصريحات لـ«الدستور » إن هناك مزيد من التعاون فيما يتعلق بالربط الكهربائي بين مصر والسودان، وهذا الملف غاية الأهمية، وكذلك التعاون بين البلدين فيما يتعلق بملف التنسيق في ملف سد النهضة.وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات أن، توجهات مصر الاقتصادية تؤكد على النظرة المستقبلية لصانعى القرار الاقتصادى فى مصر، للتوجه نحو الاقتصاديات الكبرى، وكذلك يشير إلى مساعي مصر للاستفادة من تجارب كافة الدول الناجحة ومحاولة انتهاج الأفكار الاقتصادية التى تخدم الاقتصاد المصرى، وعدم اقتصار التعاون الاقتصادي علي دولة دون غيرها لذلك تسعي مصر دائما لتعميق التعاون الاقتصادي مع السودان.وأعتقد الشافعي، أن مصر فى حاجة ماسة إلى أن تقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التى توقعها الجهات المختلفة فى الدولة، خاصة المجموعة الاقتصادية وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية التى توقعها الحكومة بكل هيئاتها، وبالتحديد الاتفاقيات التى تحتاج إلى جدول زمنى من أجل تطبيقها، وذلك للحصول على عوائد هذه الاتفاقات، حتى نجنى ثمار المشاركة فى المحافل الدولية، خاصة الاتفاق مع الدول العربية في عدد من الملفات ومنها بالتأكيد السودانوأشار إلي أن، فى الحقيقة أن مصر وقعت عددا كبيرا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية خلال السنوات الماضية نتيجة النشاط الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن نحن فى أمس الحاجة إلى لجنة من أجل متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه بين مصر والدول الأخرى وعلى رأسها السودان.