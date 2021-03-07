باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست بثلاثية نظيفة

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية بكأس فرنسا، بعد فوزه على مضيفه ستاد بريست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات دور لـ16 من كأس فرنسا.سجل ثلاثية باريس سان جيرمان كل من كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 9 و73 وبابلو سارابيا في الدقيقة 44.وكان قد تأهل إلى دور الثمانية من الكأس كل من: ليون بالفوز على سوشو، وريد ستار بالفوز على لانس، ولوبوي بالفوز على لوريان، وساومور بالفوز على مونتانيارد، وميتز على حساب فالينسيان، ومونبلييه بالفوز على أليس أولمبيك، وفاليير على حساب أنيسي، وسيدان علي حساب سان لوي نيويج.