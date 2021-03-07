أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنه لا بديل أمام فريقه سوى تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي ستقام في الكونغو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب بنتيجة 2-2، على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثالثة للمسابقة القارية.وقال موسيماني - في تصريحاته عقب اللقاء - "بعد التعادل اليوم.. الفريق لا يمتلك أي فرصة سوى بالفوز على الفريق ذاته في الجولة المقبلة".وأضاف موسيماني: "المباراة كانت درامية وغريبة للغاية، لم أرَ من قبل مباراة بهذا الشكل.. أهدرنا عددا كبيرا من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحصولنا على الثلاث نقاط".وتابع: "لا نمتلك فرصة سوى الفوز على فيتا كلوب في ملعبهم، وأثق في لاعبي الأهلي وفي قدرتهم على تحقيق الانتصار في الكونغو.. لا أريد التعليق على قرارات الحكم، ولم نخسر بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص".