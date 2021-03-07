برشلونة يواصل انتصاراته بالدورى الإسبانى بالفوز على أوساسونا

واصل فريق برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه أوساسونا بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة.سجل هدفي برشلونة، جوردي ألبا في الدقيقة 30، وموريبا في الدقيقة 83.بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول الليجا الإسبانية، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيلعب غدا مع ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.